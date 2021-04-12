Фото: дерзость и эпатаж – как прошла неделя моды в Мадриде

Очень часто молодые дизайнеры больше стремятся удивить или шокировать публику, чем предложить новые оригинальные модели.

С 8 по 11 апреля в Испании проходила Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021.

Это модные мероприятия обычно проводятся два раза в год и включают в себя презентацию коллекций как лучших дизайнеров, так и молодых модельеров. Нынешнее 73-е издание проходит с целью продвижения, поддержки и оживления испанского модного дизайна, который из-за пандемии пережил беспрецедентное для индустрии падение продаж аж до 80%.

Молодые испанские дизайнеры показали себя во всей красе. Смелости творческой мысли им точно не занимать.

Дерзко заявил себе дизайнер Андрес Сард, выпустивший на подиум моделей в откровенных нарядах. Его шоу напоминало театральное представление с элементами 18+, на котором дефилировали модели с обнаженной грудью, в прозрачных или кожаных нарядах, а зачастую просто кружевном белье.

С актуальным в период пандемии посылом в моделях выступил модельер Аннибал Лагуна. На всех моделях были символичные маски и защитные экраны разных цветов и фактуры.

А вот дизайнер Агата Руис де ла Прада сделала акцент, в свойственном ей манере, на нежность и невинность в нарядах. Ее шоу ассоциировалось с "путешествием" в детство – цвета в стиле 50-х и элементы в форме цветов, сердец, звезд, солнца, облаков.

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие смелые и разнообразные тенденции предлагают нам дизайнеры в новом сезоне.

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