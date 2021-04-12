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Фото: земная жизнь Юрия Гагарина

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© Sputnik / I. Snegirev
Летчик-космонавт Юрий Гагарин занимается утренней зарядкой.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210412/34342695/foto-zemnaya-zhizn-yuriya-gagarina.html

Ровно 60 лет назад его возглас "Поехали!" открыл новую эпоху развития человечества. Космическую эпоху.

Весь мир отмечает 60-летие полета на орбиту первого космонавта планеты – Юрия Алексеевича Гагарина.

Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” во время первого в мире орбитального космического полета 12 апреля 1961 года.
© Sputnik
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В этот день будет много сказано о подвиге первого космонавта, о его вкладе в мировую историю.

Мы же хотим напомнить о том, каким другом, отцом, мужем и сыном был Гагарин. О его повседневной жизни: что любил, чем увлекался, как проводил свободное время. О тех, кто часто оставался за кадром но был не менее значим в жизни Гагарина, чем космос  – жене и дочерях.

Фотолента Sputnik – о дружбе, любви и семейном счастье первого космонавта планеты.

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