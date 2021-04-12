Фото: земная жизнь Юрия Гагарина

Весь мир отмечает 60-летие полета на орбиту первого космонавта планеты – Юрия Алексеевича Гагарина.

В этот день будет много сказано о подвиге первого космонавта, о его вкладе в мировую историю.

Мы же хотим напомнить о том, каким другом, отцом, мужем и сыном был Гагарин. О его повседневной жизни: что любил, чем увлекался, как проводил свободное время. О тех, кто часто оставался за кадром но был не менее значим в жизни Гагарина, чем космос – жене и дочерях.

Фотолента Sputnik – о дружбе, любви и семейном счастье первого космонавта планеты.

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