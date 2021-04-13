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Фото: космическое меню - что едят космонавты на борту МКС

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© Public Domain / NASA/Nick Hague
Во время приготовления пиццы на МКС.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/0c/34355653.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210413/34355702/Foto-kosmicheskoye-menyu-chto-yedyat-kosmonavty-na-bortu-MKS.html

Пицца, мороженое и выращенный салат - это далеко не полный перечень "вкусняшек", которые могут себе позволить покорители космоса вдали от родной Земли.

Легендарная дата: российские космонавты поздравили землян с юбилеем первого полета человека в космос
© Video : Роскосмос
Космонавты из РФ поздравили землян с юбилеем первого полета человека в космос
Питание в космосе было окружено завесой тайны еще с момента полета Юрия Гагарина. Спустя 60 лет рассказы о еде в тюбиках все еще бытуют, но XXI век диктует новую реальность, и рацион покорителей вселенной  - уже не секрет.

Тем более, что многое из рациона космонавты выращивают прямо на орбите. 

Что едят за пределами Земли - в нашей фотоленте.

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