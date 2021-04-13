Фото: космическое меню - что едят космонавты на борту МКС

Тем более, что многое из рациона космонавты выращивают прямо на орбите.
Что едят за пределами Земли - в нашей фотоленте.
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Пицца, мороженое и выращенный салат - это далеко не полный перечень "вкусняшек", которые могут себе позволить покорители космоса вдали от родной Земли.
Тем более, что многое из рациона космонавты выращивают прямо на орбите.
Что едят за пределами Земли - в нашей фотоленте.
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Ровно 60 лет назад его возглас "Поехали!" открыл новую эпоху развития человечества. Космическую эпоху.
Очень часто молодые дизайнеры больше стремятся удивить или шокировать публику, чем предложить новые оригинальные модели.
Не многие могут себе позволить несколько часов понежиться в спа-салоне, наводя красоту. Но хозяевам этих животных ничего не жалко для своих четвероногих друзей, если это полезно и для здоровья питомцев.
По всей территории Британии, в Гибралтаре и на военных кораблях в море были даны залпы артиллерийского салюта в память о принце Филиппе.
Заболевшие COVID жители коммуны Калфа остаются с проблемой один на один. Участковый врач находится на карантине, а в населенном пункте нет даже аптеки.
И. о. главы молдавского Минсельхоза рассказал о тестировании противоградовых систем в одном из районов Молдовы.
Члены кабмина представили информацию о динамике пандемии в контексте мер, введенных во время чрезвычайного положения.
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