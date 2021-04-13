Фото: космическое меню - что едят космонавты на борту МКС

Пицца, мороженое и выращенный салат - это далеко не полный перечень "вкусняшек", которые могут себе позволить покорители космоса вдали от родной Земли.

Питание в космосе было окружено завесой тайны еще с момента полета Юрия Гагарина. Спустя 60 лет рассказы о еде в тюбиках все еще бытуют, но XXI век диктует новую реальность, и рацион покорителей вселенной - уже не секрет.

Тем более, что многое из рациона космонавты выращивают прямо на орбите.

Что едят за пределами Земли - в нашей фотоленте.

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