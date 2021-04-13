16:03 13 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.90
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Фото

Фото: в США неспокойно - волну протестов спровоцировали действия полиции

Получить короткую ссылку
14 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Nick Pfosi
Протестующие в Миннесоте после убийства Данте Райта.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/0d/34362437.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210413/34363276/Foto-v-SShA-nespokoyno---volnu-protestov-sprovotsirovali-deystviya-politsii-.html

После сообщения полиции Миннесоты о том, что сотрудница правоохранительных органов в ходе задержания перепутала электрошокер с пистолетом и выпустила несколько пуль в афроамериканца Данте Райта, в штате вспыхнули акции протеста.

Акции прошли в городе Бруклин-Сентер, штат Миннеаполис, полиция задержала не менее 40 протестующих, несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали.

Культура запретов вместо культуры свободы: как смерть Джорджа Флойда меняет США
© Video : Ruptly / AP / HBOMAX.com / Disney / Daniel @kd97__
Культура запретов вместо культуры свободы: как смерть Флойда меняет США

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрэй объявил режим чрезвычайной ситуации и комендантский час, однако столкновения правоохранителей и протестующих продолжились. 

Во вторник утром полиция заявила, что протестующие пытались прорвать барьер, возведенный вокруг полицейского управления, но безуспешно. 

Беспорядки спровоцировала информация полиции штата о том, что сотрудница правоохранительных органов с 26-летним стажем перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила темнокожего Данте Райта, который при задержании вырвался из рук полицейских.

По информации правоохранителей, машину Райта остановили за нарушение правил дорожного движения. При проверке выяснилось, что в отношении водителя был выдан ордер на арест.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Протестующие у отделения полиции в Бруклин-Сентере после убийства Данте Райта.
Фото: в США неспокойно - волну протестов спровоцировали действия полиции
Крупный пожар произошел в здании фабрики Невская мануфактура
Видео: пожар на фабрике "Невская мануфактура" - кадры трагедии
Гагарин в Молдавии
Юрий Гагарин в Молдове: как это было

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться