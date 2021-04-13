Фото: в США неспокойно - волну протестов спровоцировали действия полиции

После сообщения полиции Миннесоты о том, что сотрудница правоохранительных органов в ходе задержания перепутала электрошокер с пистолетом и выпустила несколько пуль в афроамериканца Данте Райта, в штате вспыхнули акции протеста.

Акции прошли в городе Бруклин-Сентер, штат Миннеаполис, полиция задержала не менее 40 протестующих, несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрэй объявил режим чрезвычайной ситуации и комендантский час, однако столкновения правоохранителей и протестующих продолжились.

Во вторник утром полиция заявила, что протестующие пытались прорвать барьер, возведенный вокруг полицейского управления, но безуспешно.

Беспорядки спровоцировала информация полиции штата о том, что сотрудница правоохранительных органов с 26-летним стажем перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила темнокожего Данте Райта, который при задержании вырвался из рук полицейских.

По информации правоохранителей, машину Райта остановили за нарушение правил дорожного движения. При проверке выяснилось, что в отношении водителя был выдан ордер на арест.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova