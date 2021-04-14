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Фото: старт священного месяца Рамадан в разных странах

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© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
Мусульмане молятся накануне старта священного месяца Рамадан в Индонезии.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210414/34369951/Foto-start-svyashchennogo-mesyatsa-Ramadan-v-raznykh-stranakh.html

Мусульмане с заходом солнца 12 апреля вступили в священный месяц Рамадан, который в этом году продлится до 12 мая.

В странах Ближнего Востока наступил священный для мусульман месяц Рамадан, требующий соблюдения строго поста. В некоторых государствах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, в других — наблюдением за Луной. 

Рамадан — один из самых почитаемых у мусульман месяцев, он требует строгого соблюдения поста, который нужно проводить в молитве и добрых мыслях.

Пост в Рамадан настолько важен, что мусульмане верят: за тех, кто не успел до своей кончины восполнить пропущенные дни поста, компенсировать их должны потомки.

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