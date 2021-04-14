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Фото: льдинки, мишки и духи зверей – талисманы Олимпийских игр разных лет

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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Талисман Олимпийских игр 2020 года в Токио – Мирайтова. Имя основано на японских словах "мирай" (будущее) и "това" (вечность).
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Sputnik Молдова
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Понятие "олимпийский талисман" официально было утверждено в 1972 году, на проходившей в Мюнхене 73-ей сессии Международного олимпийского комитета.

Изначально символами Олимпийских игр были только эмблема (пять переплетенных колец) и олимпийский огонь. Затем, когда было принято решение закреплять за каждыми Играми свой талисман, участники олимпийского движения условились, что он должен продвигать принципы олимпизма и способствовать популяризации спорта.

Закрытие Олимпиады-80.
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В качестве символа-талисмана Игр может выступать человек, животное, вымышленное существо, которое по-своему выражает культурные особенности страны-хозяина конкретных Игр. 

Каждый новый талисман должен отличаться от предыдущих. 

Первым официальным талисманом ОИ стала такса Вальди, ярко раскрашенный пес, которому "присущи качества настоящего спортсмена: стойкость, упорство и ловкость". Вальди сопровождал Игры 1972 года в Мюнхене.

Какие еще олимпийские талисманы придумали страны-хозяйки Игр разных лет – смотрите в нашей фотоленте. 

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