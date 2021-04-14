Фото: льдинки, мишки и духи зверей – талисманы Олимпийских игр разных лет

Изначально символами Олимпийских игр были только эмблема (пять переплетенных колец) и олимпийский огонь. Затем, когда было принято решение закреплять за каждыми Играми свой талисман, участники олимпийского движения условились, что он должен продвигать принципы олимпизма и способствовать популяризации спорта.
В качестве символа-талисмана Игр может выступать человек, животное, вымышленное существо, которое по-своему выражает культурные особенности страны-хозяина конкретных Игр.
Каждый новый талисман должен отличаться от предыдущих.
Первым официальным талисманом ОИ стала такса Вальди, ярко раскрашенный пес, которому "присущи качества настоящего спортсмена: стойкость, упорство и ловкость". Вальди сопровождал Игры 1972 года в Мюнхене.
Какие еще олимпийские талисманы придумали страны-хозяйки Игр разных лет – смотрите в нашей фотоленте.
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