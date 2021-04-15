Фото: сто дней до старта – в ожидании Олимпиады в Токио

В столице Японии прошла официальная церемония запуска обратного отсчета времени до начала Летних олимпийских игр.

Главный символ – пять олимпийских колец – был установлен на вершине горы Такао в пригороде Токио. А в здании столичной мэрии установили почти трехметровые фигуры талисманов Олимпиады и Паралимпиады — Мирайтова и Сомэйти.

Будущие Игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта – их будет 33 в рекордном количестве категорий, которых будет 339. Предполагалось, что участие в Олимпиаде примут 10-12 тысяч спортсменов, однако из-за коронавируса это число будет сокращено. Также принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков, будут ли допущены японские болельщики – пока неизвестно.

Олимпиада в Токио первоначально должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса Игры пришлось перенести, однако было принято решение сохранить название: "Токио-2020". Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

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