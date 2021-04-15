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Фото: сто дней до старта – в ожидании Олимпиады в Токио

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© REUTERS / Eugene Hoshiko/Pool
Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Мирайтова и Сомэйти.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210415/34385275/foto-100-dney-do-starta-v-ozhidanii-olimpiady-v-tokyo.html

В столице Японии прошла официальная церемония запуска обратного отсчета времени до начала Летних олимпийских игр.

Главный символ – пять олимпийских колец – был установлен на вершине горы Такао в пригороде Токио. А в здании столичной мэрии установили почти трехметровые фигуры талисманов Олимпиады и Паралимпиады — Мирайтова и Сомэйти.

© AP Photo / Jae C. Hong
Официальное решение: на Олимпиаде в Токио не будет иностранных болельщиков

Будущие Игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта – их будет 33 в рекордном количестве категорий, которых будет 339. Предполагалось, что участие в Олимпиаде примут 10-12 тысяч спортсменов, однако из-за коронавируса это число будет сокращено. Также принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков, будут ли допущены японские болельщики – пока неизвестно.

Олимпиада в Токио первоначально должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса Игры пришлось перенести, однако было принято решение сохранить название: "Токио-2020". Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

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