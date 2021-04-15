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Фото: сборная России представила форму для Олимпиады в Токио

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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции официальной формы российских спортсменов для Олимпийских игр в Токио бренда Zasport в павильоне "Космос" (Центр "Космонавтика и авиация) на ВДНХ. Олимпиада в Токио-2020 была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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Sputnik Молдова
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В Москве презентовали экипировку сборной России для Олимпиады-2020 в Токио. Дизайн формы объединил символику России и традиционные японские мотивы.

Олимпийский комитет РФ совместно с официальным экипировщиком Олимпийской команды России компанией ZASPORT представили форму российских спортсменов для Олимпиады-2020 в Токио.

© AP Photo / Jae C. Hong
Официальное решение: на Олимпиаде в Токио не будет иностранных болельщиков

Амбассадором коллекции стала космонавт-испытатель Анна Кикина, единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса. Презентация экипировки прошла в Москве.

Дизайнерам удалось разработать уникальную спортивную коллекцию, объединившую японскую символику и узнаваемые элементы российского стиля. По задумке дизайнеров, графические элементы и надписи демонстрируют силу, динамику, гибкость и при этом жесткий внутренний стержень российских спортсменов. Коллекция состоит из 60 предметов экипировки, в том числе аксессуаров. 

"Проделана очень хорошая работа, особенно с учетом того, что после декабрьских решений CAS нашим коллегам из ZASPORT пришлось принимать оперативные решения, вносить изменения в проект. Который, считаю, удался", - рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Олимпийские игры-2020, перенесенные на 2021 год из-за мировой пандемии COVID-19, пройдут с 23 июля по 8 августа.

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