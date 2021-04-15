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Фото: два года после пожара – как проходит реставрация Нотр-Дам-де-Пари

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© REUTERS / Benoit Tessier
Реконструкция собора Парижской Богоматери
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/0f/34392847.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210415/34393472/foto-dva-goda-posle-pozhara-kak-prokhodit-restavratsiya-notre-dame-de-paris.html

Как проходит реставрация Нотр-Дам-де-Пари Как проходит реставрация Нотр-Дам-де-Пари Как проходит реставрация Нотр-Дам-де-Пари

Ровно два года назад сильнейший пожар, возникший в ходе реставрационных работ, уничтожил шпиль и крышу собора Парижской Богоматери. Пожар длился более 10 часов, справиться полностью с огнем удалось только утром следующего дня. 

Купол собора рухнул, но несущие стены уцелели. Священникам также удалось спасти из огня многие ценные реликвии.

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Французские власти объявили, что собор будет восстановлен, президент страны Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.

К восстановлению 800-летнего собора привлекли опытных архитекторов со всего мира. На сегодняшний день на реконструкцию Нотр-Дама собрано 830 миллионов евро пожертвований. Эта сумма, по словам специалистов, покроет расходы на проводимые в соборе работы.

Смотрите в нашей фотоленте, как проходит реставрация уникального памятника архитектуры.

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