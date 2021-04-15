Фото: два года после пожара – как проходит реставрация Нотр-Дам-де-Пари

Как проходит реставрация Нотр-Дам-де-Пари Как проходит реставрация Нотр-Дам-де-Пари Как проходит реставрация Нотр-Дам-де-Пари

Ровно два года назад сильнейший пожар, возникший в ходе реставрационных работ, уничтожил шпиль и крышу собора Парижской Богоматери. Пожар длился более 10 часов, справиться полностью с огнем удалось только утром следующего дня.

Купол собора рухнул, но несущие стены уцелели. Священникам также удалось спасти из огня многие ценные реликвии.

Французские власти объявили, что собор будет восстановлен, президент страны Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.

К восстановлению 800-летнего собора привлекли опытных архитекторов со всего мира. На сегодняшний день на реконструкцию Нотр-Дама собрано 830 миллионов евро пожертвований. Эта сумма, по словам специалистов, покроет расходы на проводимые в соборе работы.

Смотрите в нашей фотоленте, как проходит реставрация уникального памятника архитектуры.

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