Фото: дорогу молодым – названы победители Sony World Photography Awards 2021

"Дезинфекция" и "Маленький поцелуй": фотоработы-победители Sony World Photography Awards 2021 среди студентов, молодежи и в категории Open Competition.

Всемирная организация фотографии назвала имена победителей престижного конкурса Sony World Photography Awards 2021.

Среди тысяч работ был выбран не только фотограф года, но и победители в десятках разных категорий, сумевшие впечатлить экспертов своими снимками.

Предлагаем ознакомиться с фотоработами победителей Студенческого и Молодежного подразделений конкурса, а также призеров в категории Open Competition – "Открытого конкурса".

Среди них работы фотографов из Турции, Зимбабве, России, Эстонии и многих других стран.

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