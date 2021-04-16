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Фото: дорогу молодым – названы победители Sony World Photography Awards 2021

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Снимок Días de Playa испанского фотографа Mariano Belmar, победивший в категории Open Lifestyle фотоконкурса 2021 Sony World Photography Awards
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210416/34398543/foto-dorogu-molodym-nazvany-pobediteli-sony-world-photography-awards-2021.html

"Дезинфекция" и "Маленький поцелуй": фотоработы-победители Sony World Photography Awards 2021 среди студентов, молодежи и в категории Open Competition.

Всемирная организация фотографии назвала имена победителей престижного конкурса Sony World Photography Awards 2021. 

Снимок из серии Семена сопротивления уругвайского фотографа Пабло Альбаренги, победителя в конкурсе Sony World Photography Awards 2020.
© Photo : Pablo Albarenga / Sony World Photography Awards
Победители престижного конкурса Sony World Photography Awards 2020
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Среди тысяч работ был выбран не только фотограф года, но и победители в десятках разных категорий, сумевшие впечатлить экспертов своими снимками.

Предлагаем ознакомиться с фотоработами победителей Студенческого и Молодежного подразделений конкурса, а также призеров в категории Open Competition – "Открытого конкурса".

Среди них работы фотографов из Турции, Зимбабве, России, Эстонии и многих других стран.

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