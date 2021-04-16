Фото: Потерянный рай и голубь пандемии – победители World Press Photo 2021

Среди тысяч работ был выбран не только фотограф года, но и победители в десятках разных категорий, сумевшие впечатлить экспертов своими снимками.

Фотографией года стал снимок датчанина Мадса Ниссена (Mads Nissen) "Первые объятия".

Лучшей в категории "Главные новости" стала серия специального фотокорреспондента Sputnik Валерия Мельникова. Фотоистория "Потерянный рай" получившая "золото", была снята Мельниковым в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре – ноябре 2020 года.

Другим россиянином, отличившимся на конкурсе стал Алексей Васильев с фотоисторией "Сахавуд", посвященной Якутии. Он занял первое место в категории "Проблемы современности".

Организаторы сообщают, что на конкурс было заявлено 74 470 фотографий 4315 фотографов из 130 стран.

Узнайте в нашей фотоленте, чем удивили, поразили и порадовали жюри победители престижного фотоконкурса.

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