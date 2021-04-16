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Фото: Потерянный рай и голубь пандемии – победители World Press Photo 2021

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Снимок из серии Paradise Lost фотографа из России Valeriy Melnikov, занявшей первое место конкурса World Press Photo 2021 в категории General News.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210416/34414723/foto-poteryannyy-ray-i-golub-pandemii-pobediteli-world-press-photo-2021.html

Всемирная организация фотографии назвала имена победителей престижного конкурса Sony World Photography Awards 2021.

Среди тысяч работ был выбран не только фотограф года, но и победители в десятках разных категорий, сумевшие впечатлить экспертов своими снимками.

Фотографией года стал снимок датчанина Мадса Ниссена (Mads Nissen) "Первые объятия".

© Photo : Cristo Pihlamäe / 2021 Sony World Photography Awards
Дорогу молодым – названы победители Sony World Photography Awards 2021
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Лучшей в категории "Главные новости" стала серия специального фотокорреспондента Sputnik Валерия Мельникова.  Фотоистория "Потерянный рай" получившая "золото",  была снята Мельниковым в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре – ноябре 2020 года.

Другим россиянином, отличившимся на конкурсе стал Алексей Васильев с фотоисторией "Сахавуд", посвященной Якутии. Он занял первое место в категории "Проблемы современности".

Организаторы сообщают, что на конкурс было заявлено 74 470 фотографий 4315 фотографов из 130 стран.

Узнайте в нашей фотоленте, чем удивили, поразили и порадовали жюри победители престижного фотоконкурса.

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