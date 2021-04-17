Фото: самые яркие события недели 10 – 16 апреля в объективе

Вспомним, какими были самые яркие и эмоциональные событий минувшей недели, которые останутся в нашей памяти как самые важные, интересные и необычные, благодаря фотографам.

Что же запечатлели камеры фотографов по всему миру?

Для всего исламского мира наступил священный месяц Рамадан, требующий соблюдения строго поста. В этом году из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса нового типа мусульманам пришлось внести серьезные коррективы в традиционный обряд паломничества и совершения молитв в этот месяц: соблюдение дистанции, защитные маски – эти атрибуты уже давно всем нам привычны.

Подданные британской короны продолжают оплакивать смерть принца Филиппа, скончавшегося на прошлой неделе. Как например, глава отдаленной тихоокеанской деревни Вануату Якель Альби и его домочадцы.

А еще – веселые и беззаботные участники карнавала BoogelWoogel-2021 в Сочи, осуществившие традиционный массовый спуск с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор".

Все это и много другое смотрите в нашей фотоленте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova