08:41 17 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.87
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Фото

Фото: самые яркие события недели 10 – 16 апреля в объективе

Получить короткую ссылку
50 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Artur Lebedev
Участница высокогорного карнавала BoogelWoogel-2021 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/10/34414871.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210417/34416464/foto-samye-yarkie-sobytiya-nedeli-10-16-aprelya-v-obektive.html

Вспомним, какими были самые яркие и эмоциональные событий минувшей недели, которые останутся в нашей памяти как самые важные, интересные и необычные, благодаря фотографам.

Что же запечатлели камеры фотографов по всему миру?

© AFP 2021 / Gabriel Bouys
Дерзость и эпатаж – как прошла неделя моды в Мадриде
14

Для всего исламского мира наступил священный месяц Рамадан, требующий соблюдения строго поста. В этом году из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса нового типа мусульманам пришлось внести серьезные коррективы в традиционный обряд паломничества и совершения молитв в этот месяц: соблюдение дистанции, защитные маски – эти атрибуты уже давно всем нам привычны.

Подданные британской короны продолжают оплакивать смерть принца Филиппа, скончавшегося на прошлой неделе. Как например, глава отдаленной тихоокеанской деревни Вануату Якель Альби и его домочадцы.

А еще – веселые и беззаботные участники карнавала BoogelWoogel-2021 в Сочи, осуществившие традиционный массовый спуск с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор".

Все это и много другое смотрите в нашей фотоленте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Фото: дорогу молодым – названы победители Sony World Photography Awards 2021
На какую разведку работают те, кто не попал в санкционный список США против России?
Видео: обойти санкции – кто не попал в ограничительный список США против России?
Доходы и расходы жителей Молдовы в 2020 году
Как зарабатывают и на что тратят деньги жители Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться