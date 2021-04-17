На сноуборде и в бикини: яркие фото участников фестиваля в Кемеровской области

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На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области прошел необычный спуск на сноубордах – участники были одеты в бикини. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.
В программу фестиваля Grelka Fest 2021 вошли вечерний спуск, прыжки в бассейн на лыжах и сноубордах, конкурс красоты среди сноубордисток и горнолыжниц, Open-Air музыкальный фестиваль, парад диджеев и другие мероприятия.
В 2020 году организаторы были вынуждены перенести фестиваль из-за пандемии коронавируса.
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