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На сноуборде и в бикини: яркие фото участников фестиваля в Кемеровской области

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© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Фестиваль Grelka Fest 2021 на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/11/34424292.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210417/34425016/snoubord-bikini-fest-shereghesh-grelka.html

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области прошел необычный спуск на сноубордах – участники были одеты в бикини. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.

В программу фестиваля Grelka Fest 2021 вошли вечерний спуск, прыжки в бассейн на лыжах и сноубордах, конкурс красоты среди сноубордисток и горнолыжниц, Open-Air музыкальный фестиваль, парад диджеев и другие мероприятия.

В 2020 году организаторы были вынуждены перенести фестиваль из-за пандемии коронавируса.

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