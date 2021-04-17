Великобритания простилась с принцем Филиппом

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп в субботу был похоронен в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла церемония.

Герцог Эдинбургский не хотел "шумихи" вокруг своих похорон. На отпевании в соответствии с антиковидными правилами присутствовали лишь 30 ближайших родственников покойного.

Герцог похоронен в королевской усыпальнице часовни, однако это будет лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот предел, где уже покоятся родители королевы - король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет и где будет похоронена сама Елизавета Вторая. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova