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Великобритания простилась с принцем Филиппом

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© REUTERS / Carl Recine
Военнослужащие Королевской конной артиллерии прибывают в Виндзорский замок.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/11/34425633.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210417/34426637/photo-pohorony-primtsa-filippa.html

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп в субботу был похоронен в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла церемония.

Герцог Эдинбургский не хотел "шумихи" вокруг своих похорон. На отпевании в соответствии с антиковидными правилами присутствовали лишь 30 ближайших родственников покойного.

Герцог похоронен в королевской усыпальнице часовни, однако это будет лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот предел, где уже покоятся родители королевы - король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет и где будет похоронена сама Елизавета Вторая. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.

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