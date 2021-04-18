От политиков до певцов – экспонаты Музея восковых фигур в Сочи

Самый большой в России Музей восковых фигур находится в туристическом центре в горах Сочи – смотрите в фотоленте Sputnik, какие экспонаты можно там найти.

Уточняется, что сочинский музей сотрудничает со всемирно известным Музеем мадам Тюссо, а это подразумевает стопроцентную точность в чертах лица, тела, прически и одежды. Дональд Трамп и Владимир Путин, Уилл Смит и Джонни Депп, Рианна, Лионель Месси, Пабло Пикассо, Винсент Ван Гог, Марк Цукерберг, Гарри Поттер, Королева Елизавета и еще больше 30 человек из мира знаменитостей – в числе экспонатов.

В музее функционируют девять основных зон: политика, кино, музыка, спорт, космос, бизнес, мультфильмы, искусство и необычные люди.

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