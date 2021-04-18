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Фото: назад в прошлое – как изменился Кишинев за один век

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Тема:
Тайны Кишинева (56)
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  • Cum s-a schimbat Chișinăul în aproape un secol
  • Cum s-a schimbat Chișinăul în aproape un secol
  • Cum s-a schimbat Chișinăul în aproape un secol
  • Cum s-a schimbat Chișinăul în aproape un secol
  • Cum s-a schimbat Chișinăul în aproape un secol
  • Cum s-a schimbat Chișinăul în aproape un secol
  • Cum s-a schimbat Chișinăul în aproape un secol
  • Cum s-a schimbat Chișinăul în aproape un secol
  • Cum s-a schimbat Chișinăul în aproape un secol
  • Cum s-a schimbat Chișinăul în aproape un secol
  • Cum s-a schimbat Chișinăul în aproape un secol
  • Cum s-a schimbat Chișinăul în aproape un secol
© Sputnik Caraus Mihai/Ion Ștefăniță
Здание бывшей гимназии для девочек. Это памятник архитектуры национального значения. Учебное заведение основала в 1864 году Любовь Белюгова.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/0e/34378747.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210418/34429105/foto-nazad-v-proshloe-kak-izmenilsya-kishinev-za-odin-vek.html

В столице Молдовы достаточно памятников и старинных зданий, построенных десятилетия назад. Каким был город век назад, и что изменилось сейчас, смотрите в фотоленте.

Sputnik Молдова предлагает вам отправиться в путешествие во времени – совершите экскурсию по самым старым местам города.

Гостиница Палас-Отель, Кишинев, Царский период
© Photo : Мой город Кишинёв
Топ-5 гостиниц старого Кишинева

У Кишинева 30-х годов богатая историю, и она заслуживает того, чтобы ее знали.

Некоторые архитектурные памятники того времени уже обновили, другие все еще нуждаются в реставрации.

Предлагаем вам сравнить, как изменились известные места в городе за один век. Смотрите в подборке Sputnik Молдова, каким был Кишинев в межвоенный период и каким он стал сейчас.

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Тема:
Тайны Кишинева (56)

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