Фото: назад в прошлое – как изменился Кишинев за один век

В столице Молдовы достаточно памятников и старинных зданий, построенных десятилетия назад. Каким был город век назад, и что изменилось сейчас, смотрите в фотоленте.

Sputnik Молдова предлагает вам отправиться в путешествие во времени – совершите экскурсию по самым старым местам города.

У Кишинева 30-х годов богатая историю, и она заслуживает того, чтобы ее знали.

Некоторые архитектурные памятники того времени уже обновили, другие все еще нуждаются в реставрации.

Предлагаем вам сравнить, как изменились известные места в городе за один век. Смотрите в подборке Sputnik Молдова, каким был Кишинев в межвоенный период и каким он стал сейчас.

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