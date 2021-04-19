Фото: автомобильный рай - в Шанхае открылась международная автовыставка

Выставка Auto Shanghai была основана в 1985 году и уже тогда собрала порядка 73 участников. Спустя 30 лет выставка стала одной из крупнейших и наиболее влиятельных в сфере автопрома.
В нынешнем международном автосалоне участвует примерно одна тысяча предприятий. Экспозиция поделена на 12 крытых павильонов, ее общая площадь - порядка 360 тысяч квадратных метров.
С начала пандемии это первый международный автосалон, работающий в "очном" режиме.
Основной новинкой автосалона стали электромобили от флагманов автопрома. Что еще интересного предлагается посетителям - в нашей фотоленте.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>