Фото: автомобильный рай - в Шанхае открылась международная автовыставка

Спонсорами и организаторами выставки, которая проводится раз в два года, выступают крупные китайские корпорации, а также государственные организации, в том числе министерства.

Выставка Auto Shanghai была основана в 1985 году и уже тогда собрала порядка 73 участников. Спустя 30 лет выставка стала одной из крупнейших и наиболее влиятельных в сфере автопрома.

В нынешнем международном автосалоне участвует примерно одна тысяча предприятий. Экспозиция поделена на 12 крытых павильонов, ее общая площадь - порядка 360 тысяч квадратных метров.

С начала пандемии это первый международный автосалон, работающий в "очном" режиме.

Основной новинкой автосалона стали электромобили от флагманов автопрома. Что еще интересного предлагается посетителям - в нашей фотоленте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova