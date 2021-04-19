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Фото: автомобильный рай - в Шанхае открылась международная автовыставка

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© REUTERS / Aly Song
Электромобиль GAC Aion Y на международной автомобильной выставке в Шанхае.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/13/34441420.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210419/34442324/Foto-avtomobilnyy-ray-v-Shankhaye-otkrylas-mezhdunarodnaya-avtovystavka.html

Спонсорами и организаторами выставки, которая проводится раз в два года, выступают крупные китайские корпорации, а также государственные организации, в том числе министерства.

Выставка Auto Shanghai была основана в 1985 году и уже тогда собрала порядка 73 участников. Спустя 30 лет выставка стала одной из крупнейших и наиболее влиятельных в сфере автопрома.

© Sputnik / Pavel Bednyakov
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В нынешнем международном автосалоне участвует примерно одна тысяча предприятий. Экспозиция поделена на 12 крытых павильонов, ее общая площадь - порядка 360 тысяч квадратных метров.

С начала пандемии это первый международный автосалон, работающий в "очном" режиме.

Основной новинкой автосалона стали электромобили от флагманов автопрома. Что еще интересного предлагается посетителям - в нашей фотоленте. 

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Электромобиль GAC Aion Y на международной автомобильной выставке в Шанхае.
Фото: автомобильный рай - в Шанхае открылась международная автовыставка
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