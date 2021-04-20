Фото: миллион разных роз - цветущие поля в Саудовской Аравии

Розы здесь используют в качестве сырья для производства розовой воды и масла, которое необходимо не только в парфюмерной промышленности.

Каждую весну в Эт-Таифе, что на западе Саудовской Аравии, цветут розы, превращая бескрайние пустынные ландшафты королевства в райские сады.

Апрель здесь - горячая пора, когда нужно произвести из лепестков душистых цветов эфирные масла, которые используются в том числе для очистки внешних стен священной Каабы, кубической постройки в Мекке, к которой съезжаются мусульмане всего мира, чтобы помолиться.

Пьянящий аромат дамасских роз - в нашей фотоленте.

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