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Фото: миллион разных роз - цветущие поля в Саудовской Аравии

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© AFP 2021 / Fayez Nureldine
Рабочий на ферме среди роз в Саудовской Аравии.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210420/34442563/Foto-million-raznykh-roz-tsvetuschie-polya-v-Saudovskoy-Aravii.html

Розы здесь используют в качестве сырья для производства розовой воды и масла, которое необходимо не только в парфюмерной промышленности.

Каждую весну в Эт-Таифе, что на западе Саудовской Аравии, цветут розы, превращая бескрайние пустынные ландшафты королевства в райские сады.

Апрель здесь - горячая пора, когда нужно произвести из лепестков душистых цветов эфирные масла, которые используются в том числе для очистки внешних стен священной Каабы, кубической постройки в Мекке, к которой съезжаются мусульмане всего мира, чтобы помолиться.

Пьянящий аромат дамасских роз - в нашей фотоленте.

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