19:58 20 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.60
  • USD17.94
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Фото

Фото: самые "громкие" платья премии "Оскар"

Получить короткую ссылку
48 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AP Photo
Актриса Одри Хепберн в платье дизайнера Paramount Эдит Хед на 26-й церемонии вручения премии "Оскар", 1954 год.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/14/34452943.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210420/34453612/Foto-samyye-gromkiye-platya-premii-Oskar.html

Самые обсуждаемые наряды за всю историю вручения премии "Оскар" - кто и как прославил их на красной дорожке.

Князь Монако Ренье с женой Грейс Келли
© AP Photo
Платье принцессы: 65 лет назад Грейс Келли вышла за Ренье III
Проведение 93-й церемонии вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа намечено на 25 апреля. Подготовка к этому событию в Лос-анджелесе - в полном разгаре, а тем временем модники, киноманы и все сопричастные вспоминают самые интересные и громкие наряды прошлых церемоний.

"Оскар" важен не только для кино. Его красная дорожка - повод посплетничать, рассмотреть поближе не только звезд, но и модные тренды. Обсудить, кто из селебрити решился на экстравагантный, эпатажный или крайне откровенный образ.

Звезды, наряды и их история - в нашей фотоленте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Электромобиль GAC Aion Y на международной автомобильной выставке в Шанхае.
Фото: автомобильный рай - в Шанхае открылась международная автовыставка
Миллионы цветов распустились в Нидерландах
Видео: живые ковры - цветочные поля в Нидерландах
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться