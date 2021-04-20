Фото: самые "громкие" платья премии "Оскар"

Самые обсуждаемые наряды за всю историю вручения премии "Оскар" - кто и как прославил их на красной дорожке.

Проведение 93-й церемонии вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа намечено на 25 апреля. Подготовка к этому событию в Лос-анджелесе - в полном разгаре, а тем временем модники, киноманы и все сопричастные вспоминают самые интересные и громкие наряды прошлых церемоний.

"Оскар" важен не только для кино. Его красная дорожка - повод посплетничать, рассмотреть поближе не только звезд, но и модные тренды. Обсудить, кто из селебрити решился на экстравагантный, эпатажный или крайне откровенный образ.

Звезды, наряды и их история - в нашей фотоленте.

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