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Фото: вишни в цвету, солнце и молодая зелень - в Кишинев пришла весна

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Тема:
Погода в Молдове (1707)
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  • Весна в Кишиневе
  • Весна в Кишиневе
  • Весна в Кишиневе
  • Весна в Кишиневе
  • Весна в Кишиневе
  • Весна в Кишиневе
  • Весна в Кишиневе
  • Весна в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Любопытный тюльпан пробился к солнцу, чтобы спросить, близко ли весна.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/14/34451260.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210421/34451783/Foto-vishni-v-tsvetu-solntse-i-molodaya-zelen--v-Kishinev-prishla-vesna.html

В этом году жители молдавской столицы явно заждались весну: кто-то винит в этом изменение климата, кто-то говорит, что причина - поздняя Пасха. Тем не менее, весна все же пришла.

Вишня в снегу
© Sputnik / Yana Zaharova
Потопы, апрельский снег, африканская жара: почему это происходит
Четыре года назад в это же время кишиневцы с ужасом наблюдали явление, получившее в народе название "апрельский снегопад". Тогда внезапно налетевшая на некоторые районы республики снежная буря буквально "косила" уже распустившиеся деревья: ветки не выдерживали налипания снега.

В "пандемическом" 2021-м весна хоть и с опозданием, но все же пришла. В отличие от прошлого года, ставшего крайне засушливым, теперь в осадках недостатка нет, как нет и повода беспокоиться за урожай.

Ну а пока - созерцаем. Красоту распускающегося цветка, яркую синеву неба, все оттенки зеленого на лужайках и в парках. Если природа просыпается, значит, жизнь торжествует!

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Тема:
Погода в Молдове (1707)

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