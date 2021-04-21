Фото: вишни в цвету, солнце и молодая зелень - в Кишинев пришла весна

В этом году жители молдавской столицы явно заждались весну: кто-то винит в этом изменение климата, кто-то говорит, что причина - поздняя Пасха. Тем не менее, весна все же пришла.

Четыре года назад в это же время кишиневцы с ужасом наблюдали явление, получившее в народе название "апрельский снегопад". Тогда внезапно налетевшая на некоторые районы республики снежная буря буквально "косила" уже распустившиеся деревья: ветки не выдерживали налипания снега.

В "пандемическом" 2021-м весна хоть и с опозданием, но все же пришла. В отличие от прошлого года, ставшего крайне засушливым, теперь в осадках недостатка нет, как нет и повода беспокоиться за урожай.

Ну а пока - созерцаем. Красоту распускающегося цветка, яркую синеву неба, все оттенки зеленого на лужайках и в парках. Если природа просыпается, значит, жизнь торжествует!

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