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Фото: люди, судьбы, мир - названы победители конкурса All About Photo

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Снимок британского фотографа Тома Прайса (Tom Price), ставший победителем конкурса All About Photo Awards 2021. На фото - носильщик из Калькутты.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/14/34453834.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210421/34454750/Foto-lyudi-sudby-mir-nazvany-pobediteli-konkursa-All-About-Photo.html

Жюри престижного фотоконкурса All About Photo Awards 2021 подвело его итоги, узнайте, кто из фотохудожников стал победителем.

Снимок из серии Paradise Lost фотографа из России Valeriy Melnikov, занявшей первое место конкурса World Press Photo 2021 в категории General News.
© Photo : Valeriy Melnikov / Sputnik / 2021 World Press Photo
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Конкурс проходит уже в шестой раз, в этом году жюри выбирало лучших из 40 представленных фоторабот художников из 26 стран мира. Особое внимание было уделено творческому подходу и художественному мастерству авторов.

В этом году фотографы обратили особое внимание на человека - его повседневную жизнь, страдания, боль, радость. Не обошли и тему пандемии.

Впрочем, как и всегда в искусстве, каждый из нас найдет в этих фотоработах что-то свое. 

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