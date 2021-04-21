Фото: люди, судьбы, мир - названы победители конкурса All About Photo

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Жюри престижного фотоконкурса All About Photo Awards 2021 подвело его итоги, узнайте, кто из фотохудожников стал победителем.
Конкурс проходит уже в шестой раз, в этом году жюри выбирало лучших из 40 представленных фоторабот художников из 26 стран мира. Особое внимание было уделено творческому подходу и художественному мастерству авторов.
В этом году фотографы обратили особое внимание на человека - его повседневную жизнь, страдания, боль, радость. Не обошли и тему пандемии.
Впрочем, как и всегда в искусстве, каждый из нас найдет в этих фотоработах что-то свое.
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