Фото: люди, судьбы, мир - названы победители конкурса All About Photo

Жюри престижного фотоконкурса All About Photo Awards 2021 подвело его итоги, узнайте, кто из фотохудожников стал победителем.

Конкурс проходит уже в шестой раз, в этом году жюри выбирало лучших из 40 представленных фоторабот художников из 26 стран мира. Особое внимание было уделено творческому подходу и художественному мастерству авторов.

В этом году фотографы обратили особое внимание на человека - его повседневную жизнь, страдания, боль, радость. Не обошли и тему пандемии.

Впрочем, как и всегда в искусстве, каждый из нас найдет в этих фотоработах что-то свое.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova