Фото: Елизавете II – 95, и она до сих пор источник вдохновения

Королева Елизавета II 21 апреля отмечает 95-летие. Самый старейший монарх мира до сих пор вдохновляет художников, скульпторов и артистов по всему миру.

В среду английская королева Елизавета II отмечает свой 95-й день рождения. В этом году празднование проходит в условиях траура по супругу королевы герцогу Эдинбургскому Филиппу.

По традиции день рождения Елизаветы II отмечается 21 холостым залпом из пушек времен Первой мировой войны, но в условиях двухнедельного траура по принцу Филиппу эти мероприятия не будут проводиться. Празднование юбилея монаршей особы проходит в узком семейном кругу в Виндзорском замке.

Королева Елизавета II – не только старейший монарх мира, но и источник вдохновения для художников, скульпторов и артистов. Ее бюсты, портреты, фотографии и скульптуры можно найти по всему миру.

Смотрите в нашей фотоленте, как вдохновляла Елизавета II лучших артистов мира.

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