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Фото: Елизавете II – 95, и она до сих пор источник вдохновения

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© AP Photo / Alastair Grant
Рабочие устанавливают фреску с изображением королевы Великобритании Елизаветы II в центре Лондона.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210421/34466404/elizavete-II-95-i-ona-do-sih-por-istochnik-vdohvovenia.html

Королева Елизавета II 21 апреля отмечает 95-летие. Самый старейший монарх мира до сих пор вдохновляет художников, скульпторов и артистов по всему миру.

В среду английская королева Елизавета II отмечает свой 95-й день рождения. В этом году празднование проходит в условиях траура по супругу королевы герцогу Эдинбургскому Филиппу.

Королева Великобритании Елизавета II позирует со своими пятью правнуками и двумя младшими внуками в комнате Зеленый рисунок, часть Виндзорского замка Полугосударственный квартиры
© REUTERS / HANDOUT
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По традиции день рождения Елизаветы II отмечается 21 холостым залпом из пушек времен Первой мировой войны, но в условиях двухнедельного траура по принцу Филиппу эти мероприятия не будут проводиться. Празднование юбилея монаршей особы проходит в узком семейном кругу в Виндзорском замке.

Королева Елизавета II – не только старейший монарх мира, но и источник вдохновения для художников, скульпторов и артистов. Ее бюсты, портреты, фотографии и скульптуры можно найти по всему миру.

Смотрите в нашей фотоленте, как вдохновляла Елизавета II лучших артистов мира.

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