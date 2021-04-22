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Фото: гостьи из будущего - леди Шанхайского автомобильного салона

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© AP Photo / Ng Han Guan
Ресепшионисты на 19-й международной автомобильной выставке в Шанхае.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/15/34470496.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210422/34471112/Foto-gosti-iz-budushchego-ledi-Shankhayskogo-avtomobilnogo-salona.html

Международная выставка автомобильной промышленности Auto Shanghai-2021 стал первым мероприятием такого рода, проходящим в очном формате с начала пандемии.

По информации агентства "Синьхуа", билеты на автошоу не поступали в офлайн-продажу, их можно было приобрести только через интернет.

Электромобиль GAC Aion Y на международной автомобильной выставке в Шанхае.
© REUTERS / Aly Song
Автомобильный рай - в Шанхае открылась международная автовыставка
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При входе всем посетителям выставки необходимо предъявить QR-код здоровья, в котором отображаются результаты тестов на COVID-19, данные по вакцинации и факты посещения регионов высокого эпидриска.

С 21 и до 28 апреля выставка доступна для широкой общественности. Экспозиция поделена на 12 крытых выставочных павильонов, общая площадь выставки - 360 тысяч квадратных метров.  

Самые красивые девушки, представляющие автомобили будущего, - в нашей фотоленте. 

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