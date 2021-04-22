Фото: гостьи из будущего - леди Шанхайского автомобильного салона

Международная выставка автомобильной промышленности Auto Shanghai-2021 стал первым мероприятием такого рода, проходящим в очном формате с начала пандемии.

По информации агентства "Синьхуа", билеты на автошоу не поступали в офлайн-продажу, их можно было приобрести только через интернет.

При входе всем посетителям выставки необходимо предъявить QR-код здоровья, в котором отображаются результаты тестов на COVID-19, данные по вакцинации и факты посещения регионов высокого эпидриска.

С 21 и до 28 апреля выставка доступна для широкой общественности. Экспозиция поделена на 12 крытых выставочных павильонов, общая площадь выставки - 360 тысяч квадратных метров.

Самые красивые девушки, представляющие автомобили будущего, - в нашей фотоленте.

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