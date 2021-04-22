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Фото: живая планета Земля - наш общий дом

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  • Бабочка на лице девушки, Бишкек
© AFP 2021 / Vyacheslav Oseledko
Бабочка на лице девушки, Бишкек.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/16/34481428.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210422/34482492/foto-jivaea-zemlea-nash-obscii-dom.html

В День Земли, 22 апреля, мы напоминаем себе о том, как важно беречь природу. Самые красивые вещи созданы природой, задача человечества - не дать им исчезнуть.

В День Земли, который отмечается 22 апреля, мы хотим напомнить каждому о неповторимой красоте нашей планеты.  

Статус международного праздника День Земли получил в 1990 году, хотя популярным стал задолго до этого. Вот уже несколько десятилетий в этот день во многих странах проводятся акции и мероприятия, главной задачей которых является сохранение природы. Земля - наш общий дом, поэтому бережно относиться к этому прекрасному месту должен каждый человек, независимо от того, где он живет.

Весна. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове отмечают День Земли

Каждый уголок нашей планеты уникален, а красота природы неповторима. Необычные животные, яркие птицы, ароматные цветы, разнообразные ландшафты - любоваться планетой Земля можно бесконечно. Будь то жаркие южные тропики или регионы экстремально низких температур, бескрайние поля или величественные горы, засушливые пустыни или неизведанные глубины морей и океанов, наша планета прекрасна в любом ее проявлении!

Чтобы сохранить это чудо, человек должен жить в гармонии с окружающим миром. В нашей фотоподборке вы найдете самые яркие, неожиданные, смешные и трогательные кадры живой природы.

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