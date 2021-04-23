Фото: герои современности: "человек-паук" дезинфицирует Мумбаи

Миссия выполнима: этот человек не только вошел в роль спасателя, но и всерьез уверен, что выполняет крайне необходимую и важную работу.

Индийский социальный работник Ашок Курми нашел себя: нарядившись в костюм человека-паука, он занимается своими прямыми обязанностями. А именно - дезинфицирует районы Мумбаи, в том числе остановки общественного транспорта.

В Индии действуют жесткие эпидмеры, обусловленные резким ростом числа заражений COVID-19.

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