Фото: герои современности: "человек-паук" дезинфицирует Мумбаи

https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/16/34489560.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/photo/20210423/34490220/Foto-geroi-sovremennosti-chelovek-pauk-dezinfitsiruyet-Mumbai.html
Миссия выполнима: этот человек не только вошел в роль спасателя, но и всерьез уверен, что выполняет крайне необходимую и важную работу.
Индийский социальный работник Ашок Курми нашел себя: нарядившись в костюм человека-паука, он занимается своими прямыми обязанностями. А именно - дезинфицирует районы Мумбаи, в том числе остановки общественного транспорта.
В Индии действуют жесткие эпидмеры, обусловленные резким ростом числа заражений COVID-19.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova