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Фото: самые яркие образы красной дорожки Московского кинофестиваля

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  • Певцы Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Актриса Анна Котова-Дерябина на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/17/34496446.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210423/34498913/foto-samie-earkie-obrazi-krasnoi-dorojki-moskovskogo-kinofestavalea.html

С 22 по 29 апреля в столице России проходит 43-й Московский международный кинофестиваль. Среди гостей мероприятия - молдавская певица Наталья Гордиенко.

На красной дорожке Московского международного кинофестиваля блистают знаменитые российские и зарубежные актеры, режиссеры, деятели искусства и культуры. В этом году фестиваль продлится с 23 по 29 апреля, в программе представлено более 200 фильмов разных жанров. Открывает фестиваль военная драма Тимура Бекмамбетова "Девятаев". 

Актриса Анджелина Джоли на красной дорожке церемонии вручения Оскар, 2012 год в бархатном платье Atelier Versace. Позже у ноги Джоли2 даже появился свой аккаунт в Твиттере.
© AP Photo / Amy Sancetta
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Образы гостей на красной дорожке заслуживают отдельного внимания. Смелые наряды, дорогие украшения и необычные аксессуары - звезды блистают в шикарных платьях и лучших костюмах. Наталья Гордиенко, которая выступит от Молдовы на песенном конкурсе "Евровидение", также стала гостьей кинофестиваля. Певица появилась на красной дорожке под руку с Филиппом Киркоровым. Гордиенко выбрала безупречный наряд - элегантное черное платье в пол. 

Еще больше образов российских и зарубежных звезд в нашей фотоподборке. 

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Певцы Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве.
Фото: самые яркие образы красной дорожки Московского кинофестиваля
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