Фото: самые яркие образы красной дорожки Московского кинофестиваля

На красной дорожке Московского международного кинофестиваля блистают знаменитые российские и зарубежные актеры, режиссеры, деятели искусства и культуры. В этом году фестиваль продлится с 23 по 29 апреля, в программе представлено более 200 фильмов разных жанров. Открывает фестиваль военная драма Тимура Бекмамбетова "Девятаев".
Образы гостей на красной дорожке заслуживают отдельного внимания. Смелые наряды, дорогие украшения и необычные аксессуары - звезды блистают в шикарных платьях и лучших костюмах. Наталья Гордиенко, которая выступит от Молдовы на песенном конкурсе "Евровидение", также стала гостьей кинофестиваля. Певица появилась на красной дорожке под руку с Филиппом Киркоровым. Гордиенко выбрала безупречный наряд - элегантное черное платье в пол.
Еще больше образов российских и зарубежных звезд в нашей фотоподборке.
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