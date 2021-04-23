Фото: самые яркие образы красной дорожки Московского кинофестиваля

С 22 по 29 апреля в столице России проходит 43-й Московский международный кинофестиваль. Среди гостей мероприятия - молдавская певица Наталья Гордиенко.

На красной дорожке Московского международного кинофестиваля блистают знаменитые российские и зарубежные актеры, режиссеры, деятели искусства и культуры. В этом году фестиваль продлится с 23 по 29 апреля, в программе представлено более 200 фильмов разных жанров. Открывает фестиваль военная драма Тимура Бекмамбетова "Девятаев".

Образы гостей на красной дорожке заслуживают отдельного внимания. Смелые наряды, дорогие украшения и необычные аксессуары - звезды блистают в шикарных платьях и лучших костюмах. Наталья Гордиенко, которая выступит от Молдовы на песенном конкурсе "Евровидение", также стала гостьей кинофестиваля. Певица появилась на красной дорожке под руку с Филиппом Киркоровым. Гордиенко выбрала безупречный наряд - элегантное черное платье в пол.

Еще больше образов российских и зарубежных звезд в нашей фотоподборке.

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