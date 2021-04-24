Фото: самые необычные автобусные остановки мира

Как дождаться общественный транспорт и при этом не заскучать - ответ на этот вопрос нашли дизайнеры, сконструировавшие эти необычные сооружения.

Япония, Россия, Нидерланды... Смотрите в нашей фотоленте, жители каких еще стран каждое утро садятся в автобус на самых необычных, странных и причудливых остановках.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova