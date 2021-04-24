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Фото: самые необычные автобусные остановки мира

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© CC BY 2.0 / Olgierd Rudak / Przystanek autobusowy, David Cerny, Liberec
Автобусная остановка Feast of Giants архитектора David Černý в чешском городе Либерец.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/17/34499043.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210424/34499934/foto-samye-neobychnye-avtobusnye-ostanovki-mira.html

Как дождаться общественный транспорт и при этом не заскучать - ответ на этот вопрос нашли дизайнеры, сконструировавшие эти необычные сооружения.

Япония, Россия, Нидерланды... Смотрите в нашей фотоленте, жители каких еще стран каждое утро садятся в автобус на самых необычных, странных и причудливых остановках.

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