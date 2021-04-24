Фото: самые необычные автобусные остановки мира

Япония, Россия, Нидерланды... Смотрите в нашей фотоленте, жители каких еще стран каждое утро садятся в автобус на самых необычных, странных и причудливых остановках.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Как дождаться общественный транспорт и при этом не заскучать - ответ на этот вопрос нашли дизайнеры, сконструировавшие эти необычные сооружения.
Япония, Россия, Нидерланды... Смотрите в нашей фотоленте, жители каких еще стран каждое утро садятся в автобус на самых необычных, странных и причудливых остановках.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
С 22 по 29 апреля в столице России проходит 43-й Московский международный кинофестиваль. Среди гостей мероприятия - молдавская певица Наталья Гордиенко.
Миссия выполнима: этот человек не только вошел в роль спасателя, но и всерьез уверен, что выполняет крайне необходимую и важную работу.
В День Земли, 22 апреля, мы напоминаем себе о том, как важно беречь природу. Самые красивые вещи созданы природой, задача человечества - не дать им исчезнуть.
Международная выставка автомобильной промышленности Auto Shanghai-2021 стал первым мероприятием такого рода, проходящим в очном формате с начала пандемии.
От обмена обвинениями в "узурпации" до "подрыва конституционного строя", или новый виток в политическом кризисе в Молдове: о самых громких заявлениях дня, о ночном решении КС, а также о том, что еще предстоит увидеть жителям республики, читайте в материале Sputnik.
Глава юридической комиссии парламента, депутат-социалист Василий Боля прокомментировал решение Конституционного суда, который приостановил действие двух пятничных постановлений законодательного органа.
Российская Федерация выделила спецборт МЧС для доставки партии вакцины от коронавируса в Молдову, которую республика получит бесплатно.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik