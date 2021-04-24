Фото: "Спутник V" выходит на молдавскую орбиту

Спецсамолет ИЛ-76 МЧС РФ доставил в субботу в Кишинев ценный груз - партию вакцины от коронавируса "Спутник V", предоставленную Россией в качестве гуманитарной помощи.

Груз в аэропорту Кишинева встречали спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная, посол России в Молдове Олег Васнецов, госсекретарь Минздрава республики Игорь Куров. В молдавскую столицу партию вакцины сопровождали депутаты Госдумы России Виктор Селиверстов и Артем Туров, а также экс-президент Молдовы Игорь Додон.

Партия из 142 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" передается республике в качестве гуманитарной помощи.

Экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон поблагодарил лидера России Владимира Путина за поддержку, оказанную нашей стране.

"Я очень рад, что сегодня все-таки вакцина, которую я считаю лучшей в мире, попала в Молдову. Было очень много попыток помешать этому. Во-первых, были попытки на момент регистрации. Из администрации президента Молдовы пытались не дать зарегистрировать вакцину "Спутник V", – сказал Додон.

По словам депутата Госдумы Виктора Селиверстова, в кратчайшие сроки проделана огромная работа для поставки первой партии вакцины. Из общего количества препарата 40 тысяч двойных доз предназначены для правого берега и 31 - для левого берега Днестра.

"Подчеркиваю, это первая партия, не последняя. В течение мая будет доставлена еще одна партия "Спутника V", – отметил Селиверстов.

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная обратила внимание, что вакцину российского производства очень ждали в нашей стране.

"В Молдове очень ждут эту вакцину, давно люди об этом говорят. Думаю, что это нам поможет вакцинировать как можно большее число людей. В дальнейшем мы договаривались – Минздрав ведет переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о закупке российской вакцины "Спутник V" за счет бюджетных средств. Понимаю, что у России очень много заказов на данную вакцину. Но вместе с тем президент РФ, Госдума откликнулись и предоставили сегодня первую партию, в дальнейшем будут другие партии", – сказала Гречаная.

Спикер парламента республики поблагодарила руководство Российской Федерации за оказанную помощь.

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