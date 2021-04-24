Фото: "Спутник V" выходит на молдавскую орбиту

Партия из 142 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" передается республике в качестве гуманитарной помощи.
Экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон поблагодарил лидера России Владимира Путина за поддержку, оказанную нашей стране.
"Я очень рад, что сегодня все-таки вакцина, которую я считаю лучшей в мире, попала в Молдову. Было очень много попыток помешать этому. Во-первых, были попытки на момент регистрации. Из администрации президента Молдовы пытались не дать зарегистрировать вакцину "Спутник V", – сказал Додон.
По словам депутата Госдумы Виктора Селиверстова, в кратчайшие сроки проделана огромная работа для поставки первой партии вакцины. Из общего количества препарата 40 тысяч двойных доз предназначены для правого берега и 31 - для левого берега Днестра.
"Подчеркиваю, это первая партия, не последняя. В течение мая будет доставлена еще одна партия "Спутника V", – отметил Селиверстов.
Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная обратила внимание, что вакцину российского производства очень ждали в нашей стране.
"В Молдове очень ждут эту вакцину, давно люди об этом говорят. Думаю, что это нам поможет вакцинировать как можно большее число людей. В дальнейшем мы договаривались – Минздрав ведет переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о закупке российской вакцины "Спутник V" за счет бюджетных средств. Понимаю, что у России очень много заказов на данную вакцину. Но вместе с тем президент РФ, Госдума откликнулись и предоставили сегодня первую партию, в дальнейшем будут другие партии", – сказала Гречаная.
Спикер парламента республики поблагодарила руководство Российской Федерации за оказанную помощь.
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