Фото: в цвету, как в пене - сады Молдовы примеряют наряд весны

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Приход весны в Молдове - это не только солнечные дни и теплая погода, но и неповторимое цветение садов, в этом году - особенно пышное.
Нельзя сказать, что нынешняя весна в республике выдалась теплой. Пасмурные пейзажи присутствуют, что не способствует повышению настроения. Но это до тех пор, пока не взглянешь на деревья в цвету. Цветущие сады - это настоящие шедевры природы. Полюбуйтесь на них вместе с нами.
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