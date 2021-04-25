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Фото: в цвету, как в пене - сады Молдовы примеряют наряд весны

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  • Цветущие сады Молдовы
  • Цветущие сады Молдовы
  • Цветущие сады Молдовы
  • Цветущие сады Молдовы
  • Цветущие сады Молдовы
  • Цветущие сады Молдовы
  • Цветущие сады Молдовы
  • Цветущие сады Молдовы
  • Цветущие сады Молдовы
  • Цветущие сады Молдовы
  • Цветущие сады Молдовы
  • Цветущие сады Молдовы
  • Цветущие сады Молдовы
  • Цветущие сады Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Белые облака на фоне лазурного неба - так выглядят цветущие сады весной.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/17/34504511.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210425/34505004/Foto-v-tsvetu-kak-v-pene---sady-Moldovy-primeryayut-naryad-vesny.html

Приход весны в Молдове - это не только солнечные дни и теплая погода, но и неповторимое цветение садов, в этом году - особенно пышное.

Нельзя сказать, что нынешняя весна в республике выдалась теплой. Пасмурные пейзажи присутствуют, что не способствует повышению настроения. Но это до тех пор, пока не взглянешь на деревья в цвету. Цветущие сады - это настоящие шедевры природы. Полюбуйтесь на них вместе с нами.

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