Фото: тюльпанная долина в США

Начиная с 1984 года, Фестиваль тюльпанов в долине Скагит проходит ежегодно и является крупнейшим в штате Вашингтон.

Долина Скагит, расположенная в часе езды к северу от Сиэтла многими считается маленькой Голландией. Ежегодно здесть проходит фестиваль тюльпанов и нарциссов, и зрелище это незабываемое.

Цветы здесь - всех красок и оттенков, непердаваемые ароматы и головокружительные пейзажи прилагаются.

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