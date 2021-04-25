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Фото: тюльпанная долина в США

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© REUTERS / Lindsey Wasson
Фестиваль тюльпанов в долине Скагит, США.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/18/34510950.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210425/34511650/Foto-tyulpannaya-dolina-vSSHA.html

Начиная с 1984 года, Фестиваль тюльпанов в долине Скагит проходит ежегодно и является крупнейшим в штате Вашингтон.

Долина Скагит, расположенная в часе езды к северу от Сиэтла многими считается маленькой Голландией. Ежегодно здесть проходит фестиваль тюльпанов и нарциссов, и зрелище это незабываемое. 

Цветы здесь - всех красок и оттенков, непердаваемые ароматы и головокружительные пейзажи прилагаются.

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