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Фото: туристическая деревня Леседи в ЮАР

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© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh
Туристическая деревня Леседи в ЮАР.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/19/34522497.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210426/34523767/Foto-turisticheskaya-derevnya-Lesedi-v-YUAR.html

Туристической деревней Леседи называется музей под открытым небом в ЮАР, посвященный традициям и культуре народов Южной Африки.

В Леседи расположены специально обустроенные воспроизведенные традиционные жилища местного населения. Здесь бывает довольно весело: устраиваются танцы и другие мероприятия, связанные с южноафриканской культурой. Музей расположен рядом с Йоханнесбургом, в Гаутенге.

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