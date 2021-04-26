Фото: туристическая деревня Леседи в ЮАР

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Туристической деревней Леседи называется музей под открытым небом в ЮАР, посвященный традициям и культуре народов Южной Африки.
В Леседи расположены специально обустроенные воспроизведенные традиционные жилища местного населения. Здесь бывает довольно весело: устраиваются танцы и другие мероприятия, связанные с южноафриканской культурой. Музей расположен рядом с Йоханнесбургом, в Гаутенге.
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