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Фото: прощай, локдаун – Италия ослабляет антикоронавирусные ограничения

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© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Люди делают селфи у Колизея в день его открытия.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/1a/34535189.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210426/34535911/foto-proschay-lokdaun-italy-oslablyaet-antikoronavirusnye-ogranicheniya.html

Начиная с 26 апреля, по решению итальянских властей, некоторые карантинные меры, введенные ранее в Италии в связи с пандемией COVID-19, были ослаблены.

Начиная с нынешнего понедельника, некоторые регионы Италии, где наблюдается заметное снижение распространения коронавируса, вновь получат статус так называемых "желтых" зон. Об этом ранее сообщил премьер-министр Италии Марио Драги в ходе пресс-конференции в правительственном Дворце Киджи.

Знак стоп.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Кошмар молдаван в Италии: что сейчас происходит на полуострове

В "желтых" зонах будут открыты магазины, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также спортивные и культурные учреждения, школьники вновь вернутся за парты.

Впервые за многие месяцы работа ресторанов на Апеннинах будет разрешена даже вечером, но при обязательном условии, что их клиенты будут обслуживаться на открытом воздухе.

Смотрите в нашей фотоленте, как жители Италии проводят первые послекарантинные дни.

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