07:39 27 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.68
  • USD17.93
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
Фото

Фото: лучшие звездные наряды премии "Оскар-2021"

Получить короткую ссылку
39 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AP Photo / Chris Pizzello
Певица Андра Дэй на красной дорожке 93-ей церемонии вручения "Оскар" в Лос-Анджелесе.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/1a/34536030.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210427/34537203/foto-luchshie-zveozdnie-nareadi-premii-oskar-2021.html

Долгожданная 93-я церемония вручения премии "Оскар-2021" в этом году прошла в необычном формате. Несмотря на коронавирусные ограничения, наряды звезд поразили своей элегантностью и роскошью.

Премия "Оскар" - это важнейшее событие не только для киноиндустрии, но и для мира моды. Миллионы зрителей внимательно следят за номинантами, но не менее пристальное внимание уделяется и нарядам знаменитостей, в которых они дефилируют на красной дорожке.

Актриса Анджелина Джоли на красной дорожке церемонии вручения Оскар, 2012 год в бархатном платье Atelier Versace. Позже у ноги Джоли2 даже появился свой аккаунт в Твиттере.
© AP Photo / Amy Sancetta
Самые "громкие" платья премии "Оскар"
11

Несмотря на то, что в этом году премия проходила с рядом ограничений из-за пандемии коронавируса, красивые наряды, дорогие украшения и стильные прически никто не отменял. Знаменитости явно соскучились по масштабным церемониям и не упустили возможности поразить всех своими образами. Лаконичная классика, смелые новшества, яркие сочетания, наряды от именитых дизайнеров – все это можно было увидеть на гостях премии. Образы на красной ковровой дорожке 93-ей премии "Оскар" запомнятся нам надолго.

Самые яркие, экстравагантные, смелые и дорогие наряды знаменитостей вы можете увидеть в нашей специальной фотоподборке. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото: гостьи из будущего - леди Шанхайского автомобильного салона
Фото: самые яркие образы красной дорожки Московского кинофестиваля

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
В этом году цветение садов приходится на предпасхальные дни.
Фото: в цвету, как в пене - сады Молдовы примеряют наряд весны
Запуск российской противоракеты в Казахстане: подтвердила ли она свои характеристики?
Видео: "быстрее пули" – запуск российской противоракеты в Казахстане
Рейтинг стран мира по индексу счастья
Рейтинг стран мира по индексу счастья

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться