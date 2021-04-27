Фото: лучшие звездные наряды премии "Оскар-2021"

Долгожданная 93-я церемония вручения премии "Оскар-2021" в этом году прошла в необычном формате. Несмотря на коронавирусные ограничения, наряды звезд поразили своей элегантностью и роскошью.

Премия "Оскар" - это важнейшее событие не только для киноиндустрии, но и для мира моды. Миллионы зрителей внимательно следят за номинантами, но не менее пристальное внимание уделяется и нарядам знаменитостей, в которых они дефилируют на красной дорожке.

Несмотря на то, что в этом году премия проходила с рядом ограничений из-за пандемии коронавируса, красивые наряды, дорогие украшения и стильные прически никто не отменял. Знаменитости явно соскучились по масштабным церемониям и не упустили возможности поразить всех своими образами. Лаконичная классика, смелые новшества, яркие сочетания, наряды от именитых дизайнеров – все это можно было увидеть на гостях премии. Образы на красной ковровой дорожке 93-ей премии "Оскар" запомнятся нам надолго.

Самые яркие, экстравагантные, смелые и дорогие наряды знаменитостей вы можете увидеть в нашей специальной фотоподборке.

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