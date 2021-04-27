Фото: первое в этом году "розовое" суперлуние поразило жителей Земли

Прошедшей ночью естественный спутник к Земли приблизился к ней на максимальное расстояние. По данным NASA, к вечеру 27 апреля Луна была в 357 615 километрах от нашей планеты. При этом столь тесное сближение – перигей – совпало с полнолунием. Такое сочетание является причиной появления на небе уникального и красивейшего явления – суперлуния.

Ученые утверждают, что по сравнению со стандартными полными лунами, суперлуны могут казаться наблюдателям с Земли на 7–14% больше и до 30% ярче. В 2021 году астрономы обещают нам еще два суперлуния – 26 мая и 24 июня.

Несмотря на "цветное" название, Луна в этот день не будет розового цвета. Это название традиционно закрепилось за апрельскими суперлуниями из-за цветения диких флоксов, одних из самых ранних весенних цветов.

Смотрите в нашей фотоленте, как выглядела "розовая" суперлуна в разных уголках планеты.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova