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Фото: первое в этом году "розовое" суперлуние поразило жителей Земли

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© AP Photo / Charlie Riedel
Самолет на фоне суперлуния в Луисвилле, штат Кентукки
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/1b/34543721.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210427/34544456/foto-pervoe-v-etom-godu-rozovoe-superlunie-porazilo-zhiteley-earth.html

В ночь на 27 апреля жители Земли смогли полюбоваться редким природным явлением – "розовым" суперлунием.

Прошедшей ночью естественный спутник к Земли приблизился к ней на максимальное расстояние. По данным NASA, к вечеру 27 апреля Луна была в 357 615 километрах от нашей планеты. При этом столь тесное сближение – перигей – совпало с полнолунием. Такое сочетание является причиной появления на небе уникального и красивейшего явления – суперлуния.

© AFP 2021 / Valerie Gache
Яркое явление: "осетровая луна" размером с полнеба - фото
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Ученые утверждают, что по сравнению со стандартными полными лунами, суперлуны могут казаться наблюдателям с Земли на 7–14% больше и до 30% ярче. В 2021 году астрономы обещают нам еще два суперлуния – 26 мая и 24 июня.

Несмотря на "цветное" название, Луна в этот день не будет розового цвета. Это название традиционно закрепилось за апрельскими суперлуниями из-за цветения диких флоксов, одних из самых ранних весенних цветов.

Смотрите в нашей фотоленте, как выглядела "розовая" суперлуна в разных уголках планеты.

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