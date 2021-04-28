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Фото: работа мечты – первая женщина-автомеханик в ОАЭ

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  • Худа аль-Матруши – одна из немногих женщин в Эмиратах, кто решил всерьез заняться ремонтом автомобилей
  • Еще до недавнего времени в автомобильно отрасли в арабском мире полностью доминировали мужчины
  • Худа аль-Матруши работает наравне с мужчинами в своей маленькой автомастерской
  • Худа аль-Матруши с гордостью демонстрирует свои испачканные маслом рабочие перчатки
  • Автомобили для нее с детства были любимым хобби
  • Постепенно детское хобби переросло в серьезное увлечение, а теперь и в любимую профессию
  • Но Худа аль-Матруши готова доказать всем, что работа автомеханика ей по плечу
  • Худа аль-Матруши владеет небольшой мастерской, но верит, что ее необычный бизнес ждет успех
© REUTERS / Rula Rouhana
Худа аль-Матруши – одна из немногих женщин в Эмиратах, кто решил всерьез заняться ремонтом автомобилей.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/1b/34549942.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210428/34550393/foto-rabota-mechty--pervaya-zhenschina-master-po-remontu-mashin-v-oae.html

Автомобили для нее с детства были любимым хобби, которое постепенно переросло в серьезное увлечение, а теперь и в любимую профессию.

Худа аль-Матруши – одна из немногих женщин в Эмиратах, кто решил всерьез заняться ремонтом автомобилей, ведь еще до недавнего времени в этой отрасли в арабском мире доминировали мужчины.

Модель у автомобиля Songsan на 19-й международной автомобильной выставке в Шанхае.
© AFP 2021 / Hector Retamal
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Но Худа аль-Матруши готова доказать всем, что работа автомеханика ей по плечу: она работает наравне с мужчинами в своей маленькой автомастерской и с гордостью демонстрирует свои испачканные маслом рабочие перчатки.

Автомобили для нее с детства были любимым хобби, которое постепенно переросло в серьезное увлечение, а теперь и в любимую профессию.

Смотрите в нашей фотоленте, как проходит рабочий день первой женщины-автомеханика в Арабских Эмиратах.

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