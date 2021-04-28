Фото: работа мечты – первая женщина-автомеханик в ОАЭ

Автомобили для нее с детства были любимым хобби, которое постепенно переросло в серьезное увлечение, а теперь и в любимую профессию.

Худа аль-Матруши – одна из немногих женщин в Эмиратах, кто решил всерьез заняться ремонтом автомобилей, ведь еще до недавнего времени в этой отрасли в арабском мире доминировали мужчины.

Но Худа аль-Матруши готова доказать всем, что работа автомеханика ей по плечу: она работает наравне с мужчинами в своей маленькой автомастерской и с гордостью демонстрирует свои испачканные маслом рабочие перчатки.

Автомобили для нее с детства были любимым хобби, которое постепенно переросло в серьезное увлечение, а теперь и в любимую профессию.

Смотрите в нашей фотоленте, как проходит рабочий день первой женщины-автомеханика в Арабских Эмиратах.

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