Фото: еда как искусство – названы лучшие кулинарные фото года

В ежегодном конкурсе кулинарной фотографии участвуют как профессионалы, так и любители. Задача фотографа – показать, что такое еда: от стилизованных фото для журналов до того, как производят и как выращивают продукты питания.

Фотография еды – казалось бы, что может быть банальней? Особенно сейчас, когда каждый обладатель смартфона – сам себе фотограф, в архиве у каждого найдется множество фото красивых и вкусных блюд, которые удалось когда-либо попробовать.

Но организаторы конкурса Pink Lady Food Photographer of the Year 2021 уверены: за каждой фотографией еды есть своя уникальная история, событие, а иногда даже проблема, которые могут раскрыться в удачном фото.

Конкурс проводится уже 10 лет. В этом году судьи отобрали почти 10,5 тысяч заявок из более чем 70 стран мира, а победителей в различных тематических категориях объявили онлайн в прямом эфире в минувший вторник.

Смотрите в нашей фотоленте, какие фотографии победили в некоторых категориях конкурса.

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