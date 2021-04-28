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Фото: еда как искусство – названы лучшие кулинарные фото года

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Снимок Taste китайского фотографа Li Huaifeng, победивший в конкурсе 2021 Pink Lady® Food Photographer of the Year
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/1c/34561427.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210428/34562647/Foto-eda-kak-iskusstvo--nazvany-luchshie-kulinarnye-foto-goda.html

В ежегодном конкурсе кулинарной фотографии участвуют как профессионалы, так и любители. Задача фотографа – показать, что такое еда: от стилизованных фото для журналов до того, как производят и как выращивают продукты питания.

Фотография еды – казалось бы, что может быть банальней? Особенно сейчас, когда каждый обладатель смартфона – сам себе фотограф, в архиве у каждого найдется множество фото красивых и вкусных блюд, которые удалось когда-либо попробовать.

© Photo : Hardijanto Budiman : All About Photo Awards 2021
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Но организаторы конкурса Pink Lady Food Photographer of the Year 2021 уверены: за каждой фотографией еды есть своя уникальная история, событие, а иногда даже проблема, которые могут раскрыться в удачном фото.

Конкурс проводится уже 10 лет. В этом году судьи отобрали почти 10,5 тысяч заявок из более чем 70 стран мира, а победителей в различных тематических категориях объявили онлайн в прямом эфире в минувший вторник.

Смотрите в нашей фотоленте, какие фотографии победили в некоторых категориях конкурса. 

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