Фото: ковер из колокольчиков – леса синих цветов в Великобритании и Бельгии

Полюбуйтесь на Эппинг-Форест недалеко от Лондона. Каждый год в конце апреля, во время цветения колокольчиков, цветы простираются настоящими синими коврами между деревьями и, по мнению местных жителей, поистине делают все вокруг волшебным.
Или бельгийский Халлербос – буковый лес всего в 30 минутах езды к югу от Брюсселя. Каждую весну несколько гектаров лесного массива устилает великолепный ковер из тысяч диких гиацинтов всех оттенков синего цвета.
Но если у вас нет возможности лично посетить эти живописные места, вы можете полюбоваться на яркое синее цветение в нашей фотоподборке.
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