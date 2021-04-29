Фото: ковер из колокольчиков – леса синих цветов в Великобритании и Бельгии

Весной, во время тотального цветения, леса и луга порой полностью окрашиваются в яркие причудливые цвета, которые не могут не восхищать всех вокруг.

Полюбуйтесь на Эппинг-Форест недалеко от Лондона. Каждый год в конце апреля, во время цветения колокольчиков, цветы простираются настоящими синими коврами между деревьями и, по мнению местных жителей, поистине делают все вокруг волшебным.

Или бельгийский Халлербос – буковый лес всего в 30 минутах езды к югу от Брюсселя. Каждую весну несколько гектаров лесного массива устилает великолепный ковер из тысяч диких гиацинтов всех оттенков синего цвета.

Но если у вас нет возможности лично посетить эти живописные места, вы можете полюбоваться на яркое синее цветение в нашей фотоподборке.

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