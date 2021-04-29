Фото: Кишинев готовится к пасхальным праздникам

В центре Кишинева установили 20 пасхальных фигурок. В пятницу вечером, 30 апреля, одновременно с включением уличного освещения загорится и праздничная иллюминация.

В центре Кишинева уже чувствуется атмосфера пасхальных праздников. В сквере у Кафедрального собора Рождества Христова установили традиционные праздничные декорации, которые ждут первых желающих сфотографироваться с главными символами Пасхи.

Фигурки ангелов, кроликов, свечи на столбах и разноцветные яйца украсили центр столицы. В пятницу вечером, 30 апреля, одновременно с включением уличного освещения загорится и праздничная иллюминация. Всего в центре Кишинева установили 20 различных фигурок.

Праздничные украшения останутся в сквере у Кафедрального собора до Радоницы.

Также в Кишиневе открылись пасхальные ярмарки, где можно купить все необходимое для предстоящих праздников. В каждом секторе молдавской столицы организованы несколько ярмарок. Главным условиям торговли является соблюдение все норм защиты для предотвращения распространения инфекции COVID-19.

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