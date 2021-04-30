Фото: статуя Свободы и дракон из кубиков – Legoland готов к открытию

В ожидании ослабления противопандемийных ограничений нью-йоркский Legoland готовит к наплыву посетителей свою экспозицию фигур, сложенных из любимого многими конструктора.

Масштабный тематический парк в Гошене, штат Нью-Йорк, главной тематикой которого стал конструктор Lego должен был открыться еще год назад. Весной 2020-год уже практически все было готово к приему многочисленных посетителей – поклонников Lego.

К сожалению, пандемия коронавируса внесла сои коррективы в планы устроителей парка, и открытие его пришлось отложить.

Теперь же можно с уверенностью сказать, что в этом году Legoland обязательно распахнет свои ворота.

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