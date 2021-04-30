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Фото: статуя Свободы и дракон из кубиков – Legoland готов к открытию

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© REUTERS / Mike Segar
Фигуры из конструктора Lego. Яркие и красочные.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/1d/34575356.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210430/34575917/foto-statuya-svobody-i-drakon-iz-kubikov-legoland-gotov-k-otkrytiyu.html

В ожидании ослабления противопандемийных ограничений нью-йоркский Legoland готовит к наплыву посетителей свою экспозицию фигур, сложенных из любимого многими конструктора.

Масштабный тематический парк в Гошене, штат Нью-Йорк, главной тематикой которого стал конструктор Lego должен был открыться еще год назад. Весной 2020-год уже практически все было готово к приему многочисленных посетителей – поклонников Lego.

К сожалению, пандемия коронавируса внесла сои коррективы в планы устроителей парка, и открытие его пришлось отложить.

Теперь же можно с уверенностью сказать, что в этом году Legoland обязательно распахнет свои ворота.

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