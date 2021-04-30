Фото: испеките куличи и раскрасьте яйца – как хозяйки готовятся к Пасхе

В канун Пасхи молдавские хозяйки стремятся успеть подготовиться к празднику. Важно не только успеть прибраться в доме, но и приготовить богатый стол, полный традиционных молдавских блюд. Хотя некоторые традиции со временем утрачиваются, домохозяйки в деревнях стараются сохранить очарование пасхальных праздников и испечь кулич дома.

Команда Sputnik Moldova отправилась в село Пересечино Оргеевского района, где о своих приготовлениях к Пасхе рассказала Елизавета Костин, которая стремится по мере возможностей сохранить добрые народные традиции в приготовлении блюд для праздничного стола.

Женщина призналась нам, что секрет вкусной выпечки – это покой и добрые помыслы.

Смотрите в нашей фотоленте, какие традиции соблюдают в молдавских селах при приготовлении традиционных блюд к Пасхе.

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