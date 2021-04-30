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Фото: испеките куличи и раскрасьте яйца – как хозяйки готовятся к Пасхе

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  • Пасхальный кулич – главный символ праздника
  • Печь куличи начинают за несколько дней до праздника: процесс этот не терпит спешки и суеты
  • В приготовлении теста у каждой хозяйки найдется немало своих собственных хитростей и секретов
  • Женщина призналась нам, что секрет вкусной выпечки – это покой и добрые мысли
  • Если в городе люди предпочитают покупать готовые куличи к празднику, то в селе все еще сильны традиции: хозяйки выпекают их сами
  • Домашняя выпечка всегда ароматнее и вкуснее, уверена Елизавета Костин
  • Не куличами едиными – нужно приготовить и традиционные калачи, которые хозяйки обычно дарят близким
  • Самые вкусные куличи – с творогом
  • Кулич готов, теперь его надо испечь
  • Приятно видеть итог кропотливой работы – угощений хватит для всей семьи и гостей
  • Важно не только испечь куличи и пасхи, но и обязательно освятить их
  • Еще один основной символ праздника – крашеные яйца
  • Красят яйца в основном в красный цвет – в этом тоже следуют давней народной традиции
  • Теперь все готово к встрече светлого праздника Пасхи
© Sputnik / Mihai Caraus
Пасхальный кулич – главный символ праздника.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210430/34593217/foto-ispekite-paskhu-i-raskraste-yaytsa-kak-khozyayki-gotovyatsya-k-paskhe.html

В преддверии светлого праздника Пасхи молдавские женщины стремятся порадовать своих домашних вкусными традиционными блюдами.

В канун Пасхи молдавские хозяйки стремятся успеть подготовиться к празднику. Важно не только успеть прибраться в доме, но и приготовить богатый стол, полный традиционных молдавских блюд. Хотя некоторые традиции со временем утрачиваются, домохозяйки в деревнях стараются сохранить очарование пасхальных праздников и испечь кулич дома.

Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове

Команда Sputnik Moldova отправилась в село Пересечино Оргеевского района, где о своих приготовлениях к Пасхе рассказала Елизавета Костин, которая стремится по мере возможностей сохранить добрые народные традиции в приготовлении блюд для праздничного стола.

Женщина призналась нам, что секрет вкусной выпечки – это покой и добрые помыслы.

Смотрите в нашей фотоленте, какие традиции соблюдают в молдавских селах при приготовлении традиционных блюд к Пасхе.

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Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове

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