Фото: космос, спорт, COVID – лучшие фото апреля и его главные темы

Самые эмоциональные и запоминающиеся события апреля, какими их запечатлели лучшие фотографы мира. Давайте вспомним, что волновало всех нас в прошедшем месяце.

Католики отпраздновали светлый праздник Пасхи, а в американском Миннеаполисе вновь ненадолго возобновились протесты движения Black Lives Matters.

А еще был дан старт акции "Георгиевская ленточка" и весь мир отметил 60-летие первого полета человека в космос.

Но нельзя и не вспомнить о грандиозной вспышке заражения коронавирусной инфекцией в Индии и масштабном локдауне в Турции.

Чем еще запомнится прошедший апрель – смотрите в нашей фотоленте.

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