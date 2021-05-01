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Фото: космос, спорт, COVID – лучшие фото апреля и его главные темы

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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Певица Полина Гагарина выступает на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall.
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Sputnik Молдова
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Самые эмоциональные и запоминающиеся события апреля, какими их запечатлели лучшие фотографы мира. Давайте вспомним, что волновало всех нас в прошедшем месяце.

Католики отпраздновали светлый праздник Пасхи, а в американском Миннеаполисе вновь ненадолго возобновились протесты движения Black Lives Matters. 

А еще был дан старт акции "Георгиевская ленточка" и весь мир отметил 60-летие первого полета человека в космос.

Но нельзя и не вспомнить о грандиозной вспышке заражения коронавирусной инфекцией в Индии и масштабном локдауне в Турции.

Чем еще запомнится прошедший апрель – смотрите в нашей фотоленте.

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