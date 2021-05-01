Фото: Благодатный огонь прибыл в Молдову

Одна из самых значимых христианских святынь – Благодатный огонь – была доставлена в Молдову в этом году в девятнадцатый раз.

Благодатный огонь снизошел в субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, где патриарх Иерусалимский Феофил III передал его служителям всех конфессий.

Святыню доставили на самолете в Международный аэропорт Кишинева. Оттуда, в сопровождении спецмашин и патрульных полицейских на мотоциклах, огонь прибыл в столичный Кафедральный собор, откуда он разойдется по всем церквям страны.

Благодатный огонь считается святыней для верующих, а его появление называют великим чудом. Он загорается в иерусалимском храме Гроба Господня ежегодно в Великую субботу – накануне празднования православными Пасхи.

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