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Фото: Благодатный огонь прибыл в Молдову

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  • Благодатный огонь в Кишиневе
  • Благодатный огонь в Кишиневе
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  • Благодатный огонь привезли в Кишинев из Иерусалима
  • Благодатный огонь в Кишиневе
  • Благодатный огонь в Кишиневе
  • Благодатный огонь в Кишиневе
  • Благодатный огонь в Кишиневе
  • Благодатный огонь в Кишиневе
  • Благодатный огонь в Кишиневе
  • Благодатный огонь в Кишиневе
  • Благодатный огонь в Кишиневе
  • Благодатный огонь в Кишиневе
В этом году молдавские священники не могли присутствовать при сошествии Благодятного огня в Храме Гроба Господня из-за пандемийных ограничений.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/01/34605860.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210501/34606301/foto-blagodatnyy-ogon-pribyl-v-moldovu.html

Одна из самых значимых христианских святынь – Благодатный огонь – была доставлена в Молдову в этом году в девятнадцатый раз.

Благодатный огонь снизошел в субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, где патриарх Иерусалимский Феофил III передал его служителям всех конфессий.

Благодатный огонь доставили в Грузию из Иерусалима
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

Святыню доставили на самолете в Международный аэропорт Кишинева. Оттуда, в сопровождении спецмашин и патрульных полицейских на мотоциклах, огонь прибыл в столичный Кафедральный собор, откуда он разойдется по всем церквям страны.

Благодатный огонь считается святыней для верующих, а его появление называют великим чудом. Он загорается в иерусалимском храме Гроба Господня ежегодно в Великую субботу – накануне празднования православными Пасхи.

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