Фото: Как Кишинев украсили к Пасхе

В центре Кишинева установили 20 пасхальных фигурок. Праздничные украшения останутся в сквере у Кафедрального собора до Радоницы.

Мэрия Кишинева хорошо подготовилась к пасхальным праздникам. В сквере у Кафедрального собора Рождества Христова установили традиционные праздничные декорации, которые ждут первых желающих сфотографироваться с главными символами Пасхи. В сквере – гигантские пасхальные яйца, ангелы и кролики.

В этом году мэрия не выделяла средств на покупку декораций, поэтому было решено использовать прошлогодние.

Праздничные украшения уберут после Радоницы.

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