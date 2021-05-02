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Фото: Как Кишинев украсили к Пасхе

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  • Decorațiuni de paști în Chișinău
  • Decorațiuni de paști în Chișinău
  • Decorațiuni de paști în Chișinău
  • Decorațiuni de paști în Chișinău
  • Decorațiuni de paști în Chișinău
  • Decorațiuni de paști în Chișinău
  • Decorațiuni de paști în Chișinău
  • Decorațiuni de paști în Chișinău
  • Decorațiuni de paști în Chișinău
  • Decorațiuni de paști în Chișinău
  • Decorațiuni de paști în Chișinău
© Sputnik / Mihai Caraus
Центральная площадь столицы преобразилась в канун Воскресенья Господня.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/01/34606709.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210502/34607391/foto-kak-kishinev-ukrasili-k-paskhe.html

В центре Кишинева установили 20 пасхальных фигурок. Праздничные украшения останутся в сквере у Кафедрального собора до Радоницы.

Мэрия Кишинева хорошо подготовилась к пасхальным праздникам. В сквере у Кафедрального собора Рождества Христова установили традиционные праздничные декорации, которые ждут первых желающих сфотографироваться с главными символами Пасхи. В сквере – гигантские пасхальные яйца, ангелы и кролики.

В этом году мэрия не выделяла средств на покупку декораций, поэтому было решено использовать прошлогодние.

Праздничные украшения уберут после Радоницы.

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