Фото: Как Кишинев украсили к Пасхе

Мэрия Кишинева хорошо подготовилась к пасхальным праздникам. В сквере у Кафедрального собора Рождества Христова установили традиционные праздничные декорации, которые ждут первых желающих сфотографироваться с главными символами Пасхи. В сквере – гигантские пасхальные яйца, ангелы и кролики.
В этом году мэрия не выделяла средств на покупку декораций, поэтому было решено использовать прошлогодние.
Праздничные украшения уберут после Радоницы.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>