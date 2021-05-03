Фото: музеи Ватикана вновь открыли свои двери для посетителей

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Позади остался третий по счету период, когда экспозиции были недоступны для посетителей из-за пандемии коронавируса.
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REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Первый и второй "сезоны закрытия" выпали на март и ноябрь прошлого года. Теперь все ценители прекрасного могут снова насладиться сокровищами ватиканских музеев, основанных Папой Римским Юлием II еще в XVI веке.
Посетителей ждут фрески Микеланджело и Рафаэля, великолепные сады и... строгое требование соблюдать меры эпидзащиты. Чтобы прийти в музей, сначала нужно зарегистрироваться на сайте.
Нам же возможность посетить музеи Ватикана предоставляется в формате фотографий - смотрим и наслаждаемся.
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