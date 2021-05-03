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Фото: музеи Ватикана вновь открыли свои двери для посетителей

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  • Лестница Момо, несомненно, является одним из самых фотографируемых шедевров музеев Ватикана.
© REUTERS / Remo Casilli
Музеи Ватикана снова распахнули свои двери для посетителей.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/03/34615502.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210503/34616210/Foto-muzei-Vatikana-vnov-otkryli-svoi-dveri-dlya-posetiteley.html

Позади остался третий по счету период, когда экспозиции были недоступны для посетителей из-за пандемии коронавируса.

Сикстинская капелла, Ватикан.
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Ватикан открылся для туристов после 3-месячного перерыва
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Первый и второй "сезоны закрытия" выпали на март и ноябрь прошлого года. Теперь все ценители прекрасного могут снова насладиться сокровищами ватиканских музеев, основанных Папой Римским Юлием II еще в XVI веке.

Посетителей ждут фрески Микеланджело и Рафаэля, великолепные сады и... строгое требование соблюдать меры эпидзащиты. Чтобы прийти в музей, сначала нужно зарегистрироваться на сайте.

Нам же возможность посетить музеи Ватикана предоставляется в формате фотографий - смотрим и наслаждаемся.

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