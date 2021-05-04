Фото: как Fiat повлиял на производство машин в СССР

50 лет назад в Турине был подписан протокол "О сотрудничестве в области разработки конструкции автомобиля, проекта автомобильного завода и его строительства в СССР".

В начале апреля 1966 года председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин объявил о необходимости постройки в стране нового автомобильного завода. Сотрудничество с американскими и западногерманскими компаниями исключалось, тогда как Италия, где были сильны позиции левых сил, выглядела предпочтительнее. Большим другом СССР считался лидер итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти, именем которого после его смерти в 1964 году назвали город Ставрополь Куйбышевской области (ныне Самарская область).

В итоге выбор пал на концерн Fiat, имевший опыт экономического взаимодействия с СССР еще с 1920-х годов. В его пользу были и коммерческие аргументы: Fiat согласился не просто построить автосборочный завод, передав его затем в собственность советского правительства, но предоставить СССР право выпускать на нем современный автомобиль и реализовывать его в своих интересах.

4 мая 1966 года в Турине (Италия) министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов и президент итальянского концерна Fiat Витторио Валлетта подписали протокол "О сотрудничестве в области разработки конструкции автомобиля, проекта автомобильного завода и его строительства в СССР". Он предусматривал совместную разработку конструкции массовой легковой модели на базе Fiat-124, а также совместное проектирование и строительство в Тольятти автомобильного завода для ее выпуска.

20 июля 1966 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве автомобильного завода мощностью 600 тысяч машин в год в городе Тольятти. Строительство Волжского автомобильного завода (ВАЗ) началось в январе 1967 года, и было сразу объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. По призыву ЦК ВЛКСМ в Тольятти приехали восемь тысяч молодых специалистов и рабочих.

Параллельно со строительством инженеры Fiat дорабатывали технический проект завода. По соглашению концерн передавал СССР права на производство двух моделей машин. Базовой моделью ("автомобиль №1") стал Fiat-124, впервые представленный в Париже весной 1966 года и в дальнейшем признанный "автомобилем года" в Европе. В качестве "автомобиля №2" выступал люксовый Fiat-124S.

По итогам испытаний в СССР итальянские инженеры внесли в конструкцию базовой модели около 800 изменений. Эксплуатационные испытания получившегося автомобиля ВАЗ-2101 ("копейка") начались в феврале 1968 года. Свое официальное название "Жигули" он получил 7 сентября 1970 года по итогам всесоюзного конкурса, на который было прислано порядка 30 тысяч вариантов. В 1973 году появилось название "Лада" для экспортных машин.

Всего в СССР/РФ выпустили более 15 миллионов "Жигулей" (около 4 миллионов приходится на модель 2106).

Окончательная точка была поставлена 17 сентября 2012 года снятием с производства последней классической модели ВАЗ-2104.

По материалам РИА Новости.

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