08:39 04 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.46
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Фото

Фото: как Fiat повлиял на производство машин в СССР

Получить короткую ссылку
64 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Igor Svetlov
Визит в СССР итальянской делегации. Начальник Главного управления Министерства внешней торговли СССР Владимир Сушков и почетный президент итальянского концерна "Фиат" (Fiat) Витторио Валетта (справа налево) после подписания соглашения о совместном строительстве в СССР завода легковых автомобилей.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/03/34617496.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210504/34618329/Foto-kak-Fiat-povliyal-na-proizvodstvo-mashin-v-USSR.html

50 лет назад в Турине был подписан протокол "О сотрудничестве в области разработки конструкции автомобиля, проекта автомобильного завода и его строительства в СССР".

В начале апреля 1966 года председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин объявил о необходимости постройки в стране нового автомобильного завода. Сотрудничество с американскими и западногерманскими компаниями исключалось, тогда как Италия, где были сильны позиции левых сил, выглядела предпочтительнее. Большим другом СССР считался лидер итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти, именем которого после его смерти в 1964 году назвали город Ставрополь Куйбышевской области (ныне Самарская область).

Автопробег, приуроченный к 45-летию копейки прошел в Барнауле
© Sputnik / Андрей Луковский
Невероятное превращение итальянского "Фиата" в советскую "копейку"

В итоге выбор пал на концерн Fiat, имевший опыт экономического взаимодействия с СССР еще с 1920-х годов. В его пользу были и коммерческие аргументы: Fiat согласился не просто построить автосборочный завод, передав его затем в собственность советского правительства, но предоставить СССР право выпускать на нем современный автомобиль и реализовывать его в своих интересах.

4 мая 1966 года в Турине (Италия) министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов и президент итальянского концерна Fiat Витторио Валлетта подписали протокол "О сотрудничестве в области разработки конструкции автомобиля, проекта автомобильного завода и его строительства в СССР". Он предусматривал совместную разработку конструкции массовой легковой модели на базе Fiat-124, а также совместное проектирование и строительство в Тольятти автомобильного завода для ее выпуска.

20 июля 1966 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве автомобильного завода мощностью 600 тысяч машин в год в городе Тольятти. Строительство Волжского автомобильного завода (ВАЗ) началось в январе 1967 года, и было сразу объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. По призыву ЦК ВЛКСМ в Тольятти приехали восемь тысяч молодых специалистов и рабочих.

Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
© Sputnik / Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
АвтоВАЗ - эволюция автомобилей и модельный ряд

Параллельно со строительством инженеры Fiat дорабатывали технический проект завода. По соглашению концерн передавал СССР права на производство двух моделей машин. Базовой моделью ("автомобиль №1") стал Fiat-124, впервые представленный в Париже весной 1966 года и в дальнейшем признанный "автомобилем года" в Европе. В качестве "автомобиля №2" выступал люксовый Fiat-124S.

По итогам испытаний в СССР итальянские инженеры внесли в конструкцию базовой модели около 800 изменений. Эксплуатационные испытания получившегося автомобиля ВАЗ-2101 ("копейка") начались в феврале 1968 года. Свое официальное название "Жигули" он получил 7 сентября 1970 года по итогам всесоюзного конкурса, на который было прислано порядка 30 тысяч вариантов. В 1973 году появилось название "Лада" для экспортных машин. 

Всего в СССР/РФ выпустили более 15 миллионов "Жигулей" (около 4 миллионов приходится на модель 2106).

Окончательная точка была поставлена 17 сентября 2012 года снятием с производства последней классической модели ВАЗ-2104.

По материалам РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Decorațiuni de paști în Chișinău
Фото: Как Кишинев украсили к Пасхе
ФК Зенит разгромил Локомотив и стал чемпионом России по футболу третий сезон подряд
Видео: триумф "Зенита" и чемпионский трофей
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться