Фото: катастрофа в Мехико – первые кадры с места обрушения метромоста

В столице Мексики в районе юго-восточных станций "Оливос" и "Тесонко" произошло крушение метромоста в момент, когда по нему проезжал поезд.

По последним данным властей, число погибших возросло до 23, госпитализированы 65 человек. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет.

Как рассказали агентству очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.

"На улицах, окружающих проспектах, где произошла авария, соседи стихийно перекрыли улицы, чтобы облегчить проезд машин скорой помощи, многие пришли с водой и припасами", – сказала журналист Росарио Охеда, которая находилась на соседней центральной площади Тлауак, когда произошло ЧП.

После трагедии в районе отключили электричество, подъемный кран удерживал вагоны, пока спасали людей из разбившегося поезда.

Смотрите в нашей фотоленте, как проходила спасательная операция.

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