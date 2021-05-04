15:41 04 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.46
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Фото

Фото: катастрофа в Мехико – первые кадры с места обрушения метромоста

Получить короткую ссылку
138 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Luis Cortes
Спасатели на месте обрушения метромоста на станции Оливос в Мехико, Мексика.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/04/34623285.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210504/34623898/foto-katastrofa-v-mexiko-pervye-kadry-s-mesta-obrusheniya-metromosta.html

В столице Мексики в районе юго-восточных станций "Оливос" и "Тесонко" произошло крушение метромоста в момент, когда по нему проезжал поезд.

По последним данным властей, число погибших возросло до 23, госпитализированы 65 человек. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет.

Метро Мехико
© AP Photo / Marco Ugarte
Видео: в Мехико рухнул метромост с поездом, есть погибшие

Как рассказали агентству очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.

"На улицах, окружающих проспектах, где произошла авария, соседи стихийно перекрыли улицы, чтобы облегчить проезд машин скорой помощи, многие пришли с водой и припасами", – сказала журналист Росарио Охеда, которая находилась на соседней центральной площади Тлауак, когда произошло ЧП.

После трагедии в районе отключили электричество, подъемный кран удерживал вагоны, пока спасали людей из разбившегося поезда.

Смотрите в нашей фотоленте, как проходила спасательная операция.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Decorațiuni de paști în Chișinău
Фото: Как Кишинев украсили к Пасхе
ФК Зенит разгромил Локомотив и стал чемпионом России по футболу третий сезон подряд
Видео: триумф "Зенита" и чемпионский трофей
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться