Фото: катастрофа в Мехико – первые кадры с места обрушения метромоста

По последним данным властей, число погибших возросло до 23, госпитализированы 65 человек. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет.
Как рассказали агентству очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.
"На улицах, окружающих проспектах, где произошла авария, соседи стихийно перекрыли улицы, чтобы облегчить проезд машин скорой помощи, многие пришли с водой и припасами", – сказала журналист Росарио Охеда, которая находилась на соседней центральной площади Тлауак, когда произошло ЧП.
После трагедии в районе отключили электричество, подъемный кран удерживал вагоны, пока спасали людей из разбившегося поезда.
Смотрите в нашей фотоленте, как проходила спасательная операция.
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