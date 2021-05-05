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Фото: развод по-миллиардерски - Билл и Мелинда Гейтс больше не супруги

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© AP Photo / Elaine Thompson
Билл Гейтс с супругой Мелиндой во время интервью в Киркланд, штат Вашингтон, 2019 год.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/04/34630583.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210505/34631245/Foto-razvod-po-milliarderski-Bill-i-Melinda-Geyts-bolshe-ne-suprugi.html

За 27 лет брака чета Гейтс вырастила троих детей и создала благотворительный фонд, который работает по всему миру.

Сообщение о разводе миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс разместил в своем Twitter.

"После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак", – говорится в совместном заявлении супругов.

Финансовая сторона развода не раскрывается, однако Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.

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