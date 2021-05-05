Фото: развод по-миллиардерски - Билл и Мелинда Гейтс больше не супруги

Сообщение о разводе миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс разместил в своем Twitter.
"После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак", – говорится в совместном заявлении супругов.
Финансовая сторона развода не раскрывается, однако Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.
Предлагаем вам самые интересные снимки четы Гейтс.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>