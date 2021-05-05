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Фото: первым делом - самолеты: репетиция воздушной части Парада Победы в Москве

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (257)
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  • Самолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ в небе во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© Sputnik / Alexander Vilf
Самолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ в небе во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/05/34635203.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210505/34635939/Foto-pervym-delom-samolety-repetitsiya-vozdushnoy-chasti-Parada-Pobedy-v-Moskve.html

По традиции неотъемлемой частью парада Победы в Москве является пролет парадного строя авиации над Красной площадью.

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© Video: Youtube / RT на русском
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Авиация - это всегда красиво. А если крылатые машины выстраиваются для парада, да еще и по такому священному поводу, как празднование очередной годовщины Победы над фашизмом, то зрелище и вовсе завораживает.

На репетиции в небо над Москвой поднялись 76 вертолетов и самолетов, именно столько лет прошло со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

"В пролетах над городом также приняли участие пилотажные группы "Беркуты", "Русские витязи" и "Стрижи", а особенностью авиационного парада в этом году станет пролет стратегического ракетоносца Ту-160 в сопровождении звена самолетов Су-35С", - пишет издание "Звезда".

Торжественные и неповторимые мгновения - в нашей фотоленте.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (257)

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