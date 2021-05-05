Фото: первым делом - самолеты: репетиция воздушной части Парада Победы в Москве

По традиции неотъемлемой частью парада Победы в Москве является пролет парадного строя авиации над Красной площадью.

Авиация - это всегда красиво. А если крылатые машины выстраиваются для парада, да еще и по такому священному поводу, как празднование очередной годовщины Победы над фашизмом, то зрелище и вовсе завораживает.

На репетиции в небо над Москвой поднялись 76 вертолетов и самолетов, именно столько лет прошло со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

"В пролетах над городом также приняли участие пилотажные группы "Беркуты", "Русские витязи" и "Стрижи", а особенностью авиационного парада в этом году станет пролет стратегического ракетоносца Ту-160 в сопровождении звена самолетов Су-35С", - пишет издание "Звезда".

Торжественные и неповторимые мгновения - в нашей фотоленте.

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