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Фото: "Солнцепек" и "Кубинский бриллиант" на репетиции парада Победы

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (264)
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© Sputnik / Evgeny Odinokov
Главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков (слева) во время генеральной репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/07/34660907.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210507/34661240/Foto-Solntsepek-i-Kubinskiy-brilliant-na-repetitsii-parada-Pobedy.html

Уже совсем скоро, 9 мая, на Красной площади состоится торжественный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В состав пешей колонны входят 37 парадных расчетов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих, в том числе: офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения "Юнармия", представители других силовых ведомств и казачьего войска, информирует Министерство обороны России.

В Тирасполе проходит репетиция парада Победы
© Photo : Telegram / Пресс-центр МВД Приднестровья
Фото: в Тирасполе проходит репетиция парада Победы

В состав механизированной колонны, которая будет участвовать в параде Победы, включено более 190 образцов военной техники.

Особенностью авиационного парада в 2021 году станет новый элемент — пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35С Центра показа авиационной техники.

Самые интересные кадры генеральной репетиции парада - в нашей фотоленте. 

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (264)

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Военнослужащие парадных расчетов во время генеральной репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Фото: "Солнцепек" и "Кубинский бриллиант" на репетиции парада Победы
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
Видео: полная готовность - генеральная репетиция парада Победы в Москве
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