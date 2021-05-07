Фото: "Солнцепек" и "Кубинский бриллиант" на репетиции парада Победы

Уже совсем скоро, 9 мая, на Красной площади состоится торжественный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В состав пешей колонны входят 37 парадных расчетов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих, в том числе: офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения "Юнармия", представители других силовых ведомств и казачьего войска, информирует Министерство обороны России.

В состав механизированной колонны, которая будет участвовать в параде Победы, включено более 190 образцов военной техники.

Особенностью авиационного парада в 2021 году станет новый элемент — пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35С Центра показа авиационной техники.

Самые интересные кадры генеральной репетиции парада - в нашей фотоленте.

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