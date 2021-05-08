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Фото: кишиневский Музей военной техники

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  • Военный музей Кишинев
  • Военный музей Кишинев
  • Военный музей Кишинев
  • Военный музей Кишинев
  • Военный музей Кишинев
  • Военный музей Кишинев
  • Военный музей Кишинев
  • Военный музей Кишинев
  • Военный музей Кишинев
  • Военный музей Кишинев
  • Военный музей Кишинев
© Sputnik / Mihai Caraus
122-миллиметровая гаубица образца 1937 года.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/07/34664631.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210508/34665210/foto-kishinevskiy-Muzey-voennoy-tekhniki.html

Собранная под открытым небом в столице советская военная техника времен Второй мировой и послевоенных лет, круглый год привлекает внимание взрослых и особенно детей.

Кишиневский военный музей – это выставка советской боевой техники, многие виды которой в свое время состояли на вооружении в Молдове. 

Ранее экспозиция располагалась на территории воинского мемориала "Вечность", но более десяти лет назад была перенесена во двор Центрального дома армии в Кишиневе, также известного как Дом офицеров. Выставка под открытым небом доступна для посещений в течение всего года.

Военнослужащие парадных расчетов во время генеральной репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© Sputnik / Evgeny Odinokov
"Солнцепек" и "Кубинский бриллиант" на репетиции парада Победы
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Экспозиция отличается разнообразием. Здесь можно увидеть такие "классические" образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, как танк Т-34 или знаменитая система залпового огня БМ-13 "Катюша", а также, например, куда более поздние реактивный истребитель-перехватчик МиГ-21 и зенитно-ракетный комплекс С-75. 

Есть здесь и еще один примечательный экспонат – большой круглый камень, так называемый "Стол Петра". Он использовался как стол переговоров между Петром I с молдавским правителем Дмитрием Кантемиром в 1711 году и был привезен сюда с места расположения редутов Петра Великого под Унгенами.

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