Фото: кишиневский Музей военной техники

Собранная под открытым небом в столице советская военная техника времен Второй мировой и послевоенных лет, круглый год привлекает внимание взрослых и особенно детей.

Кишиневский военный музей – это выставка советской боевой техники, многие виды которой в свое время состояли на вооружении в Молдове.

Ранее экспозиция располагалась на территории воинского мемориала "Вечность", но более десяти лет назад была перенесена во двор Центрального дома армии в Кишиневе, также известного как Дом офицеров. Выставка под открытым небом доступна для посещений в течение всего года.

Экспозиция отличается разнообразием. Здесь можно увидеть такие "классические" образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, как танк Т-34 или знаменитая система залпового огня БМ-13 "Катюша", а также, например, куда более поздние реактивный истребитель-перехватчик МиГ-21 и зенитно-ракетный комплекс С-75.

Есть здесь и еще один примечательный экспонат – большой круглый камень, так называемый "Стол Петра". Он использовался как стол переговоров между Петром I с молдавским правителем Дмитрием Кантемиром в 1711 году и был привезен сюда с места расположения редутов Петра Великого под Унгенами.

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